90歲菊蘭阿嬤從台中東勢到凱道參加遊行，表達訴求。（法稅改革聯盟提供／盧金足台中傳真）

「全民稅醒，搶救人權Plus 1219凱道大遊行」登場，法稅改革聯盟志工到場力挺，近500名來自台中市的民眾也上凱道表達意見，呼籲國人拒絕違法課稅、拒絕脅商繳稅、拒絕違法稅務獎勵金、拒絕黑心執行獎金、拒絕萬惡稅務檢舉獎金，響應主辦單位提出「5個我拒絕，台灣有人權」。

從台中市專程北上的民眾，不畏天氣溫度降低，特別出席參加「全民稅醒，搶救人權Plus 1219凱道大遊行」，其中，一名高齡90歲，來自東勢山上的菊蘭阿嬤，北上到凱道參加遊行，菊蘭阿嬤表示，希望她的孫子、曾孫們，可以有個值得期待的未來。

這場大遊行引發關注，訴求反貪腐護台灣，全民拒當稅奴的理念，主辦單位強調「5個『我拒絕』 台灣有人權」，呼籲大家響應拒絕違法課稅、拒絕脅商繳稅、拒絕違法稅務獎勵金、拒絕黑心執行獎金、拒絕萬惡稅務檢舉獎金。

法稅改革聯盟表示，台中市近日出現受矚目「獎金毒」，宣傳稅務獎勵金有毒的理念，公務員執行公務應該拿額外獎金？稅務工作績效與獎金連結，恐讓外界質疑為獎金而查稅，值得一提的是，「獎金毒」病毒造型，傳達獎金就像病毒一樣，一步步腐蝕台灣的民主制度。