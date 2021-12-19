藝人王力宏與李靚蕾婚變，內幕爆不停，新聞熱度甚至壓過公投。筆名吳鳴的政大歷史系教授彭明輝表示，唱《龍的傳人》的校園民歌手李建復，則是王力宏的表叔，當他在網路上看到王力宏唱〈龍的傳人〉時，心裡咕咚了一下，後來才想起原來李建復是他的表叔，於是秒懂。後來他看到網路上不斷出現王力宏和前總統馬英九彈吉他的照片，也就不難理解了。

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吳鳴19日在臉書貼文表示，這幾天王力宏和李靚蕾的新聞這麼熱鬧，遠遠壓過公投，於是讓他對這位影響台灣公投結果的歌手感到好奇。吳鳴調查後發現，王力宏的奶奶是許留芬，許留芬是海軍少將許鳳藻的長女，許鳳藻參加過辛亥革命和北伐，許留芬則是清華大學經濟系畢業，曾任台北商專會統科主任，著有《會計學原理》、《英漢漢英會計學辭典》等。王力宏的爺爺王新明則曾任職上海經濟委員會。這次提油救火的王力宏父親王大中，就是王新民的兒子，畢業於台大醫學系，是一位腦科醫師。

吳鳴接著表示 許留芬七弟許倬雲是中央研究院院士，是著名史學家，許倬雲有個孿生弟弟許翼雲，曾任行政院原子能委員會主委，許倬雲的二哥許慶雲是造紙專家，晚年定居無錫。

王力宏奶奶許留芬的二妹許婉清，畢業於西南聯大，嫁給曾任教育部、經濟部次長的李模，李模的兒子就是唱《龍的傳人》的校園民歌手李建復，他是王力宏的表叔。吳鳴說，當他在網路上看到王力宏唱〈龍的傳人〉時，心裡咕咚了一下，後來才想起原來李建復是他的表叔，於是秒懂。後來他看到網路上不斷出現王力宏和前總統馬英九彈吉他的照片，也就不難理解了。

吳鳴指出，原本準備修讀醫科的王力宏，在某年暑假回台灣參加歌唱比賽，獲著名音樂人李壽全青睞。在李建復的牽線下，放棄繼承父親的醫生職業。隨後李壽全幫王力宏製作了《情敵貝多芬》、《如果你聽見我的歌》等專輯，歌手王力宏於是華麗登場。