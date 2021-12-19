歌手王力宏遭前妻李靚蕾「核彈級」爆料後，近日已被多家品牌解約，除了解約以外，不少商家也很關心與王力宏相關的企業。陸媒援引公開數據顯示，目前，王力宏名下共有四家企業。其中，宏聲文化有限公司、西東音樂（上海）有限公司的法定代表人均為王力宏。

第一財經報導，王力宏還擔任江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司董事長、火力全開商業（上海）有限公司監事。而宏聲文化有限公司、火力全開商業（上海）有限公司均和王力宏前妻李靚蕾有關聯。其中，火力全開商業（上海）有限公司的法定代表人為李靚蕾。

報導指出，王力宏和波司登創辦人高德康之子高曉東曾合開服飾公司，王力宏關聯公司江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司，成立於2020年4月，法定代表人為高曉東。高曉東和王力宏共同擔任龍的傳人服飾公司高層，王力宏為董事長，高曉東為總經理。

另一方面，由於這一波解約潮，關於大陸飲料大廠娃哈哈多年前不再和王力宏合作的事情也被重提。娃哈哈純凈水於2017年和代言近20年的王力宏終止合作。2019年，娃哈哈品牌公關部部長宗馥莉在一檔節目中提及代言人時，直言自己並不喜歡王力宏，解約是由於「審美疲勞」。