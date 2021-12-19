BY2妹妹Yumi捲入王力宏小三風波，繼日前喊告網友誹謗後，今（19日）發7點聲明反擊，強調自己是王力宏婚前正式交往的女友，從未介入男方和李靚蕾的婚姻，並坦言當年得知王力宏要結婚時，自己只能忍痛當最佳前任。

Yumi透露自己和王力宏是在2012年交往，因為工作關係兩人經常被迫異地，「而在我的認知中，李小姐是他2013年10月份才開始正式約會的對象。」當時，Yumi覺得分手可能是和男方出了問題，並不想歸咎他人，「因此，當他2013年10月試探性地告訴我，他遇到了新的人打算開始新的約會時，我詫異震驚、傷心難過，但卻嘴硬地告訴他，我祝福他。」

Yumi曝光當年祝福王力宏結婚的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

可就在分手一個月後，Yumi就透過媒體得知王力宏結婚的消息，「我哭了，但我一遍又一遍地說服自己，他這個年紀迅速結婚安定下來很合理。即便對象不是我。」隔了2天，Yumi最終選擇祝福王力宏，對方也謝謝她，說她的祝福格外重要。

Yumi坦言，當時心中想著：「我愛的人能幸福，而我也能成為那個『最佳前任』。我甚至天真地想，我們和平分手，或許還能偶爾聯絡再做普通朋友。」沒想到9年後，卻因為曾經的愛人被捲入一場婚姻財產保衛戰時，自己從「最佳前任」被污蔑成「知三當三的炮友」，這時才能說自己是他曾經的女友、愛人，而Yumi也強調絕無意蹭熱度，「如果我要蹭，那我應該在2013年11月27號王先生公佈婚訊時，公佈曾經的戀情。」