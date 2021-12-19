By2妹妹Yumi（孫雨）近日因捲入王力宏的小三風波，讓她氣得連夜報警，卻被李靚蕾反嗆手中握有證據，沒想到才過1天Yumi便再度發出7大聲明，強調自己沒介入兩人的婚姻，卻又再度遭到李靚蕾PO裸照直接打臉，網友也揪出文中各大疑點，讓討論度再次炸鍋。

今稍早，Yumi又再度發出7大聲明，並PO出當年與王力宏對話的微信截圖，內容除了透露自己是2013年「王力宏婚前正式交往的女友」外，還暗指李靚蕾才是當年介入她與王力宏感情的人，之後他們便沒再微信連絡。文中還不忘砲轟李靚蕾，表示「李小姐實在不該將我與王先生作為男女朋友交往期間的種種，偷換時間概念，誤導大家認為我們在你們婚後仍保持親密關係，利用我求得輿論的支持」試圖洗清自己的清白。

沒想到沒多久李靚蕾便PO出Yumi的裸照反擊，表示「因為之後都改為使用 Whatsapp還特地換上裸照頭像喔」再度正面迎戰，獲得網友一片好評。眼尖的網友後來也在 Yumi的文章中發現種種疑點，更直指她的截圖都動過手腳。

網友認為Yumi若是正牌女友那為何當王力宏告訴她要跟李靚蕾結婚時，她竟可以大方祝福，並謊稱自己是因為賭氣才祝福，讓網友認為太過牽強，肯定是和平的砲友關係才不敢吵鬧。

另外，截圖中Yumi除了將「微信翻譯」打成微軟翻譯外，微信的翻譯功能疑似也是2014年才推出的，而王力宏的大頭貼更是2020年1月份左右所公開的照片，種種細節都與Yumi文中的時間點不符，讓網友忍不住留言「別再P圖了，全是破綻呢」、「智商不高別丟臉」、「我都相信你說的，希望你出一篇微信互删好友還能有聊天記錄的方法」、「不要挣扎了」、「這女的沒底線」、「姐，我不糾結你的微信截圖，但是有網友提醒你13年的時候還不長這樣喔」，但也有部分網友出面替她緩頰，表示「即使刪了好友，訊息還是能被找回」、「舊訊息微信好像也能翻譯」等。

Yumi發出7大聲明卻再度遭網友質疑P圖。（圖／微博@By2_Yumi孫雨）

而自從李靚蕾發出聲明後，王力宏便神隱讓其他人陷入「女人的鬥爭」，也逼得網友忍不住用他寫過的歌發文嘲諷，引起網友按讚。