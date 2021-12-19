中共航母遼寧艦編隊日前通過沖繩島和宮古島之間海域南下時，日本海上自衛隊罕見地動用了剛完成航母化改裝的輕型航母出雲號進行全程監視。雖然出雲號已完成F-35B起降認證，但是艦上配置的F-35B尚未到位，在應對中共航母艦隊穿越宮古海峽時，日方派出出雲號進行監控引起各方的注意。陸媒對此分稱，日方此舉顯然是有相當用意，除了讓艦上直升機演練監控作業之外，也是對共軍發出警告「我也不是好惹的」。

日本防衛省統合幕僚監部18日宣佈發現中共海軍航母遼寧艦等共計4艘艦艇16日通過沖繩本島和宮古島之間海域南下，從東海進入太平洋。防衛省透露，海上自衛隊15日上午發現4艘解放軍艦艇在長崎縣男女群島以西約350公里處向東南方向移動，對此派出出雲號護衛艦和巡邏機持續監視。

日本出雲號輕航母6月通過F-35B甲板起降驗證，但日本海上自衛隊的F-35B至今尚未到位。（圖／日本海上自衛隊）

根據日方觀察，中共海軍航母艦隊在東海與太平洋航行時，分別有艦載直升機在航母上實施了起降。但是隔天日方發布更正的新聞稿中，將直升機在航母起降的部份敘述予以刪除。

《環球時報》指出，值得注意的是，這次日本海上自衛隊罕見地動用了輕型航母出雲號進行全程監視，這次可能是日本自衛隊有意或無意的安排下，中日航母真正意義上的「同框」。

在這次中日雙方的巨艦相會上，日本自衛隊拍攝了中共艦隊共4艘艦艇的照片，分別是：航母遼寧艦（舷號16）、055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）、054A型導彈護衛艦日照艦（舷號598）以及901型綜合補給艦（舷號901）。

這次穿越宮古海峽的中共海軍編隊包括航母遼寧艦（舷號16）、055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）、054A型導彈護衛艦日照艦（舷號598）以及901型綜合補給艦（舷號901）。（圖／日本防衛省）

日本自衛隊隨後也在社交媒體上披露，共軍航母編隊經由東海南下穿越宮古海峽進入西太平洋。在此之前，中共航母遼寧艦編隊曾於2020年4月和2021年4月2次往返沖繩本島和宮古島之間海域，並在太平洋上實施了戰機艦上起降。

報導說，這次日本海上自衛隊派出監控中共航母的艦艇除了出雲號直升機母艦之外，還有秋月號護衛艦以及P-1和P-3C巡邏機。其中出雲號不久前剛完成航母化改造，增加了F-35B隱形戰機的起降能力，包括塗上了從艦艉至艦艏貫穿飛行甲板的黃色標識線，並敷設了耐熱塗層以抵禦F-35B起降時的灼熱尾焰。不過，由於F-35B尚未到位，這次出雲號監控任務並無搭載F-35B隨行。

陸媒認為，日本出動剛改裝完的首艘輕航母，進行近距離監視中共航母的工作，實在是「大材小用」。除了利用出雲號搭載的完備雷達和電子設備進一步了解中共海軍艦隊外，其主要目更可能是在向中共海軍發出威懾信號，表達日方也有能起降戰機的航母，不是好惹的對手。至於還沒有艦載固定翼戰機的航母到底能有多少威嚇作用，那就是另一個問題了。