台中市長盧秀燕在市議會屢以擦邊球方式對公投表態，學者認為政治正確，也是未被列為檢討戰犯原因之一。（盧金足攝）

燕子、漢子公投未明確表態命運大不同？新北市長侯友宜成戰犯，台中市長盧秀燕未捲入風暴，學者分析，侯2024總統大選機率比盧高，國民黨希望高聲量的侯表態，也是被黨內與深藍當箭靶因素之一，盧屢以擦邊球方式回應，無招勝有招化解公投究責戰火。

公投結果出爐後，盧秀燕今日行程包括慰問不幸身亡的麗水派出所長林木火家屬，淚擁林太太暖心鼓勵「我們是一家人，妳不是孤單的」，其他等活動並未對公投發表意見。

藍營直轄市首長一哥、一姊，在黨中央下達動員令未明確表態，侯發千字文引熱議，遭質疑動員能量不足，檢討聲浪四起，誰該扛責？

東海大學政治系教授沈有忠說，盧秀燕或侯友宜都選擇比較溫和方式，或者說是冷處理，以結果來看是正確的，但也要擔心國民黨基本支持者或深藍選民，反過頭來將侯友宜當箭靶，同樣若深藍選民來檢驗盧秀燕，以盧力主「只與市民對話」，頭家最大是最佳後盾。

不明確表態，是否政治正確？沈有忠說，侯、盧身為六都首長，未出面表態當然會有一些影響，但反向思考，也可能會有些收穫，從不同族群與立場的選票全盤考量，由民意來選擇公投，不必硬要下指導棋。

沈有忠表示，國民黨公投雖失利，但對明年底盧秀燕選情，因還有一年多時間，即使有負面因素應會漸消化掉，基本上來講不至於有太大影響，公投畢竟還是對事，不是對人，不需要過度解讀是否會影響盧秀燕選情。

盧秀燕強調以市政優先，台中外移人口多，年輕化特色，也讓281萬人口的城市成「搖擺州」，林佳龍選台中市長贏20萬票，盧秀燕入主台中市府同樣大勝20萬票，公投表態選邊站風險大。

「勁敵是盧秀燕，侯友宜要小心了！」民進黨議員日前總質詢酸問盧，為何公投不表態，不會像侯遭圍剿？稱「盧秀燕好棒棒」可以出來選總統，盧不隨之起舞，回應「不要見縫插針」，四兩撥千斤解決公投表態議題。