偶像歌手王力宏日前宣布結束與妻子李靚蕾的8年婚姻，不料17日深夜李靚蕾就發出5千字「毀滅式長文」，指控王力宏不僅私生活混亂，對婚姻生活冷暴力，更提到「結婚大部分時間，不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒」，令網友震驚不捨。就有網友細算發現，如果要在5年內生3胎，代表幾乎一半時間都處於懷孕狀態，讓人十分心疼女方處境，直呼「很沒生活品質」

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，李靚蕾為了滿足王力宏生很多孩子的願望，5年連續生3胎，生活幾乎都在備孕、懷孕、坐月子中渡過。細算後發現，5年共有1825天，懷一胎要花280天，李靚蕾生了3胎，總共要懷孕840天，因此她這5年當中，有46％的時間都在懷孕，其他時間也沒有閒著，要坐月子、備孕，讓他不禁感嘆，「感覺真的很沒生活品質！雖然我有聽說有人一年一胎，那個不知道怎麼生的，而且這樣是不是都不能餵母奶啊？餵母奶就不容易懷孕了」。

貼文一出不少人心疼李靚蕾，「真的過得超沒品質，然後老公到處亂搞，簡直問號」、「隱忍八年是為了維持婚姻，現在都被離了，沒必要忍」、「李靚蕾比代理孕母還沒尊嚴」、「女方背景又不缺錢，我覺得應該是以為有了小孩能改變王力宏」。

不過也有網友糾正原PO的觀念，直言「餵母乳沒月經也是會懷孕的，不會不容易懷孕」；另外也有人表示「王力宏當然得要求快生，因為加州法律有十年大限」，也就是說，在加州婚姻超過十年，符合長期婚姻關係條件，法官可以判決有收入的一方支付給無工作能力的對方贍養費，直至對方再婚或死亡。