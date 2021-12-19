荷蘭新的聯合政府已將核電置於其氣候和能源政策的核心位置，計劃投入5億歐元（156.5億新台幣），支持舊電廠的延役與新電廠的建設。

世界核能新聞報導，荷蘭執政聯盟的自由民主人民黨VVD、民主66(D66)、基督教民主黨CDA與基督教聯盟ChristenUnie的共同聲明表示：「我們希望盡一切努力確保對我們星球環境的貢獻，我們要制定可行穩健的能源計劃。核能將是該計劃的核心，它可以支援太陽能、風能和地熱能，並可用於生產氫氣。同時，更多的核能，也就可以減少對天然氣進口的依賴。」

這份能源規劃書表示：「在確保運輸安全的前題，現有的博爾塞勒核電廠(Borssele Nuclear Power Station)將繼續運作更長的時間。」

博爾塞勒核電廠是荷蘭目前唯一仍在運轉的核電廠，它有1座482百萬瓦的壓水式反應爐(PWR)，自1973年開始運轉，其發電能力約佔荷蘭全國用電需求的3%。2011年，該核電廠獲得使用MOX燃料的許可。

該政策還提到：「本屆政府正在考慮建設2座新的核電廠，我們正在推進這項計劃，並在必要時，完善立法和法規友善化。」

「因此，政府將為建設新核電廠提供明確的財政支持。2023年提出5000萬歐元（15億新台幣），2024年再提2億歐元(62億新台幣)、2025年再提2.5億歐元(78.2億新台幣)。

預計到 2030 年，對新核電的累計支持將達到50億歐元（156.5億新台幣），但並不假設屆時核電廠就能運作。

這項核能投資也支持更高的氣候改善目標。「為了實現2050年碳中和，我們將在2030年將減碳目標定為降低55%的二氧化碳排放； 2030年降低60%、2035年降低70%、2040年降低80%。」

其他的能源也沒有忽略，荷蘭政府支持風能，而太陽能的部署重點放在屋頂型而不是開闊的土地。格羅寧根(Groningen)的天然氣生產將逐步降低到停止，政府不會在發放瓦登海的新的天然氣生產許可證。