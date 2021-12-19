BY2妹妹Yumi近日捲入王力宏小三風波，喊告網友誹謗後，今（19日）Yumi再發聲，強調從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但也坦言是男方結婚前正式交往的女友，可李靚蕾接著又曬出兩人藕斷絲連的對話紀錄，稍早再度反擊Yumi當時根本不是正牌女友，王力宏甚至認過Yumi只是有發生過關係的朋友。

Yumi 19日發出7點聲明，認了2012年曾和王力宏交往，可2013年11月時，王力宏卻試探性地告訴自己，他遇到了新的人打算開始新的約會，Yumi雖然震驚難過，仍嘴硬地祝福對方，且在分手一個月後，得知王力宏要結婚的消息，雖然哭了，她還是傳訊道恭喜，自認當了「最佳前任」。

李靚蕾二度反擊Yumi聲明。（圖／翻攝自微博）

不過，Yumi自稱是正牌女友，李靚蕾卻不這樣認為，她晚間近11點再度發文，表示王力宏從沒有跟她說過與Yumi認真交往，「王先生2012年跟我說妳只是有發生過關係的『朋友』」，並認為Yumi曬出當年和王力宏的對話截圖，並不像是「正式情侶」分手會有的對話。

另外，李靚蕾也表示2013年大部分時間，自己都和王力宏相處在一起，那時已經決定要結婚，並住在一起好幾個月了，「在那之前他也ㄧ直光明正大把我帶在身邊，正式介紹給親友/同事/甚至廠商，這些種種是我對『正式交往』的認知。

Yumi在聲明中稱和王力宏早在2015年就互刪微信好友，但李靚蕾就曬出一張2015年8月6日的一張對話截圖，內容似乎是Yumi私訊王力宏，她寫下：「Hi there. How are you doing?」完全打臉Yumi「早刪好友」的說法。而PO圖的同時，李靚蕾也在微博表示：「『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了。今天先睡了，其他的明天再說。」