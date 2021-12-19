王力宏前妻李靚蕾毀滅式爆料，讓外界懷疑By2妹妹Yumi是王力宏外遇對象之一，Yumi今19日發出7點聲明指出，從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但承認是男方結婚前正式交往的女友，並貼出兩人親密對話佐證，不過對話曝光後遭網友抓包5大疑點，疑似造假，直呼：「妳穿梭時空？」

Yumi稍早在聲明中強調，他和王力宏造在2015年就已互刪微信好友，不過遭大陸網友質疑，2015年互刪微信好友，為何現在卻能找出2013年的對話紀錄，狠酸「難道Yumi穿梭時空？」、「提前預料有這天？」、「預言家是妳」；此外，對話框中，王力宏的頭像是2021最新的微博照片，也遭網友質疑互刪好友，竟還會更新頭貼，「2013年的微信顯示今年頭像？」

Yumi曬出與王力宏微信的恩愛對話截圖。（圖／截自微博）

Yumi曬出與王力宏微信的對話截圖，遭網友質疑造假。（圖／截自微博）

從Yumi貼出的對話截圖中可見，上面有語音轉文字的功能，網友則指出，語音轉文字是2019才有的，而且對話中還有英文翻譯成中文的功能，也被網友打臉，微信翻譯功能是2015年才有的。

除此之外，既然Yumi貼出的是微信對話截圖，該軟體翻譯則應標註「由微信提供翻譯支持」，但眼尖網友發現，竟有一張對話截圖的翻譯內容下顯示「由微軟提供翻譯支持」，引起網友質疑疑似是經過P圖造假，真實性不禁令人懷疑。