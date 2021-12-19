王力宏被爆出婚後外遇約砲，至今依舊神隱沒有出面回應，但被指控是小三的Yumi孫雨今晚先發聲明澄清，強調沒有介入王力宏的婚姻，結果李靚蕾貼出裸照頭像照片狠狠反擊，再度引起關注及討論，有網友發現八卦板的上線人數超過4萬，幾乎是台灣選舉時的盛況。

一名網友在PTT發文指出，在李靚蕾發文打臉Yumi後，八卦板湧入許多人討論，從20000多人突破到40000人了，還在繼續往上衝，讓他直呼「蕾神真的好猛RRR~~~，王力宏這咖真的笑死，大趴踢開起來！還有下一波嗎，我等不及辣辣辣」。

李靚蕾發文打臉Yumi後，八卦板線上人數突破4萬人，網友直呼相當罕見。（圖／翻攝PTT）

不少鄉民也紛紛簽到表示，「根本台灣選舉的盛況...超扯」、「這才是正港八卦版啦 港動QQ」、「這才是八卦板真人最多的時候」、「上班日前的大戲」、「沒有政治的八卦板回來了，爽啦」、「平常都是網軍佔領八卦版，現在湧入一堆真人」、「回歸初心，真人回來了」、「這才是八卦版以前的樣子」、「難得沒選舉還能綠爆」。

也有人留言感謝李靚蕾，讓以往熟悉的八卦板回歸，「希望蕾神提供更多素材」、「真正的八卦版女神歸位，笑死」、「很久沒這種名人大趴踢了」、「蕾神是八卦救世主」、「蕾神一現，八卦再臨」「蕾神好好睡，明天繼續戰」、「上次那麼熱鬧好像冠希事件了」。