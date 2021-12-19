4大公投案落幕後，蔡英文總統19日一早召集府院黨高層及部分執政縣市首長，除商討政經局勢，與會者也對竹竹合併有高度共識，蔡英文也認為須以宏觀視野討論國土行政區畫。前台南縣長蘇煥智痛批民進黨為了選舉，不顧民意消滅地方自治，是大開民主倒車。

針對縣市合併議題，蘇煥智19日在臉書上表示，民進黨四大公投完勝後，乘勝追擊，再加碼，由上而下搞：「第七都：新竹都。（新竹縣、市）」、「第八都：彰化都」、「九都：雲嘉都（雲、嘉、嘉）」。蘇煥智直言，為了民進黨選舉勝算，不顧民意，繼續加速消滅鄉鎮市地方自治，大開民主倒車；也加速偏鄉的滅鄉滅村！

此外，外界關心提出大新竹合併倡議的林智堅是否有意再戰市長一職？林智堅未直接回應，僅迂迴表示他多次強調個人服務民眾的心沒有改變過，大新竹涉及修法相關程序，待順利合併升格都完成後，再來討論人選問題。

林智堅指出，大新竹合併升格是基於國家特殊發展、區域治理更有效率需求，他非常期待各界包含中央、立法院修法順利，讓大新竹順利合併升格，成為台灣半導體產業連結全世界的超導體。

台北市長柯文哲則說，不能理解為何每次為了選舉，都要搞這些奇奇怪怪的事情，台北市近日已經發函行政院，強調與其討論行政區域重新劃分，不如落實區域聯合治理；比如建議行政院成立北北基辦公室，把有關河域治理、軌道運輸、公宅和都市計畫等，可以整合的重要問題先整合，凡事都要有第一步，該做不做，直接跳去重畫行政區，是很有問題的。