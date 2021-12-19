四大公投案投票率僅有約41％，同意票也全部沒有跨越25%門檻，令人意外的是，不同意票高於同意票。國民黨有立委表示，2022縣市長選舉、2024總統大選「非常難選了！」至於公投是否會影響未來兩場大型選舉？總統陳水扁對此表示，「有那麼嚴重嗎？」

陳水扁18日在臉書貼文表示，從4大公投看2022、2024，有那麼嚴重嗎？他舉1994年台北市長選舉(陳水扁代表民進黨出戰勝選)，被操作成中華民國保衛戰，有那麼嚴重嗎？選舉訴求不再悲情，改打快樂希望，有人說這種改變會是票房毒藥，阿扁說，選舉嘉年華有那麼嚴重嗎？《台北新故鄉》、《春天的花蕊》最不像選舉歌曲，有那麼嚴重嗎？知識經濟時代首重創新速度，不用網路貼圖，請來小紀擔綱設計，推出阿扁專屬貼圖，又有那麼嚴重嗎？

據報導，陳水扁18日則在前往投票時指出，他還記得2004年台灣首度推動全民公投時，還有很多人在反對、杯葛，甚至覺得不能公投綁大選；但是經過17年，已有將近20項公投案，現在變成家常便飯、成為我們的日常。

有網友回應表示，「這次公投，台灣人民告訴政治人物真是勞民傷財，任何民意代表首長都是四年選一次，有本事做得好讓你做，做不好請下台，絕大部分的選民內心沒有顏色，只有好壞。」