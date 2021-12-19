中國大陸考古學界於2009年12月27日一致確認，位於河南省安陽市安豐鄉西高穴村南的高陵墓主為曹操。

曹操，沛國譙縣人（今安徽亳州）人，東漢末年政治家、軍事家、文學家、詩人。曹操去世後葬於高陵。

蒲松齡《聊齋志異》中有一篇《曹操冢》，點出曹操墓可能在其設的72疑冢，顯示出其詭詐。

但曹操墓原本就不是謎，可是從宋朝起就沒人知道曹操墓所在，因此有了72疑冢的傳說，經過《三國演義》等的宣揚，曹操墓就成了千古之謎。

根據史料記載，曹操墓由於喪葬從簡，過了沒幾年，墓就毀壞了。也沒有陪葬金玉器物，當然不為盜墓者所重視，再加上沒有封土建陵，沒有植樹，幾個朝代之後，曹操墓所在便無人知曉了。

在後來發現的曹操墓中，考古學家從凌亂的墓室里，只看到一些簡單的兵器，普通的書案和文房四寶。兩漢時期的風俗是厚葬，諸侯王墓，都出土了極為奢侈的金縷玉衣，但曹操的陪葬品都沒有什麼金銀珠寶，難道我們都誤解曹操了嗎？