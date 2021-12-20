著名藝人王力宏與李靚蕾離婚鬧到華人圈皆知，在李靚蕾指控王力宏召妓之後，王力宏終於在19日深夜發文喊冤，除了表示絕對沒有不忠於婚姻之外，更披露他是因為在一起沒多久李靚蕾就懷孕了，李靚蕾跟他說，「今天不跟我結婚，我會消失改名，肚子裡的孩子你一輩子都見不到！」他們只好當天在紐約市登記。

王力宏發文如下：

我們的婚姻是從11月27號2013年到我們分居的8月5號2019年。5年又8個月的時間是我活在恐懼勒索和威脅之下。我們在一起沒多久就懷孕了我又驚又喜因為我特別渴望有孩子但我們當時還沒有走到談結婚的階段。但她那天特別 激動說“如果今天不跟我結婚我會消失 改名肚子裡的孩子你一輩子都見不到。你別想找我你會永遠找不到我”(這段話在2016年的一次婚姻顧問討論中有錄音做證)。我當時很害怕但是我看他是認真的說我們一定要那天當天登記。我無法想像我會永遠見不到孩子。我看她這麼激動又拳打腳踢我就點頭了答應了當天就在紐約市登記了。那天我以為是我人生最驚心膽跳的一天。沒想到跟今天比是小菜一碟。