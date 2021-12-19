王力宏終於發聲！在遭前妻李靚蕾17日長文爆料約砲、召妓等震撼內幕後，王力宏神隱2天後，終於在19日深夜於微博發表聲明反擊，表示對婚姻絕無不忠，還說婚姻都活在恐懼跟勒索中，更稱李靚蕾索討近8.8億台幣的贍養費，最後談定6.6億台幣。不過大陸網友看完後一面倒砲轟王力宏：避重就輕！

王力宏在聲明中表示「我沒有對我們的婚姻不忠」，特別說他與西春美智子（當時認識時的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的，但是後來沒聯絡差不多有10年，之後再相遇李靚蕾已經26歲。

王說兩人在一起沒多久李就懷孕了，稱李當時激動說「如果今天不跟我結婚，我會消失、改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到。你別想找我，你會永遠找不到我」，被逼當天就在紐約市登記。

更說李靚蕾「並非是所說的一毛錢都不要的形象」，說她一開始要了約2億人民幣（近8.8億台幣），最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，（近6.6億台幣），包括洛杉磯房子的一半、投資股票的一半，每個月21萬人民幣生活費等。

不過眾多大陸網友看完並不買帳，反而認為：「四個字：避重就輕」、「故意說人日本名字試圖轉移注意力 茶裡茶氣說我文筆沒有她好 不要臉、「力宏活在驚恐威脅之中，還生了三個孩子，你一定是被婚內強姦了吧，力宏，趕緊報警」、「把人家弄懷孕，還怪人家要求結婚？爛褲襠！」。

「我就奇了怪了，一個女人嫁給你幾年還給你生了三個孩子，離婚分你一半財產一點都不過分吧，我相信你應該賺了不少吧，三個孩子跟老婆一起生活，這點錢都不願意給」、「避重就輕拿孩子打親情牌，我一個男的都看不下去，你通篇三個寶貝孩子，說實在的我真沒感覺到你有多喜歡你的三個孩子，總結一下全文就是為了三個孩子放過我吧」。