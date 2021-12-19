藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅性爆料，控訴王力宏每個城市都有一個約炮的好朋友，還被媒體拍到召妓的畫面，王力宏卻表示，「我沒有對我們的婚姻不忠。」李靚蕾的舉措，也提醒很多女性朋友，知情後不要急著攤牌，先靜觀其變，關鍵時刻時再出手。媒體人黃揚明則在臉書預告，新貼文若破1千個讚，就撰文揭穿另外一位渣男的真面目。截至19日晚上11點，按讚數已破千。黃揚明表示，居然這麼快就破千個讚了，他就出系列第一篇。

黃揚明19日晚間在臉書貼文指出，李靚蕾的舉措，提醒了許多在婚姻中遇到另一半外遇、偷吃的朋友，知情後不要急著憤怒、攤牌，先靜觀其變、蒐集證據，關鍵時刻出手，才能在眾多親友的圍攻當中，給那個無情的人致命一刀。這就像民進黨立委高嘉瑜驗傷照片曝光，立刻打臉了林秉樞委託的網軍在網路上帶風向的舉措，這些一擊必殺的能力、加上冷靜與沉著，才能逆轉局勢。

黃揚明表示，他在周刊時期處理過很多渣男，其中有一位，最近仍然隱身在數十萬人追蹤的匿名粉專中，不斷地發文帶風向，甚至還有臉嘲笑王力宏。貼文破千個讚，他就撰文揭穿一位渣男的真面目。

網友表示，「雖然很難超越王力宏，但也不能老是看那麼刺激的。」、「大家快來按讚！我說過粽子不止一串！」、「君子交絕，口不出惡言。鬧到這樣，兩造都受重傷，没有贏家。」、「坐等血流成河。」、「沒想到這年頭，渣的人會這麼多…是我們的教育出了問題嗎？」