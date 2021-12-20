隔壁車停成這樣，讓女網友傻眼「是多怕冷」。（示意圖，達志影像/shutterstock）

都市停車不方便，就算停到停車位，也可能遇上各種讓人無言的狀況。一名女網友上網分享自己遇到隔壁車主的「奇葩停車」，無奈表示「就問你到底是多怕冷？」，眾多網友看了笑翻，還有人神回：「它寂寞」！

一名網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》無奈貼照PO文：「我就想問看看有事嗎你？」並標註「你確定下來不會卡住」、「副駕的人是有多大欉」、「到底就問到底」、「我就已經靠很邊了你還要靠過來」、「就問你到底是多怕冷」。

照片中只見原PO的休旅車已經停放較靠近駕駛座那側，副駕駛座那側留下較大空間，豈料，原PO車子旁的轎車，竟然連車輪都壓到停車格白線上，硬是緊靠原PO車輛停放，卻留下副駕駛座那側一大塊空間。

眾多網友回應：「它寂寞」、「下次換你副駕方向對準線停」、「跟某篇格子太小相比，這個真的白目了」、「說不定有可能副駕是孕婦，我是說說不定啦，因為我老婆懷孕時我也會這樣停，但我前面會放孕婦停車卡」、「有時候可能是要推輪椅載老人家下車所以會留比較大的空位」。

不過大部分網友認為應該是「看錯線」，隔壁車輛可能是照地面被塗銷的「黑線」來停車，表示「認真看的話，他是停在2條黑線的正中間，正確停法」、「就舊線來說他停得還不錯」、「我第一眼看看了好久有甚麼問題，後來才發現原來白色的才是線啊」、「停車場問題比較大」。