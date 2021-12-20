大陸女演員白靜擁有甜美臉蛋與鄰家女孩般的清純氣息，過去曾在多部電視劇中獲得演出，2008年她選擇嫁給大她20歲的富商周成海，隨後便過著「闊太」的奢華生活。不料，她竟與丈夫的好友外遇被抓包，還想設局逼丈夫周成海離婚，最後卻被他活活刺死，下場超悽慘。

白靜在大學就讀中央戲劇學院就已進入劇組拍戲，雖都是跑龍套的角色居多，但外表亮眼、演技自然的她，2010年演出電影《功夫詠春》之後便成功打開知名度，還因此被封為「楊紫瓊接班人」，星路大開。但在事業起飛之際，白靜選擇嫁給大她20歲、身價50億的已婚富二代周成海，兩人於2004年相識之後便逐漸發展出戀情，周成海還為了她不顧老母親反對與正宮離婚，並砸下大錢投資白靜所主演的戲劇作品，可說是卯足了勁追求她，最後兩人也在2010年舉行世紀婚禮，轟動一時。

周成海不顧家人反對與正宮離婚迎娶白靜。（圖／微博）

結婚後，白靜沒有因此放棄演藝事業，仍持續拍片並享受著少奶奶的富裕生活，而事業相當忙碌的周成海則是找來了健身教練喬宇，為他製訂健身目標維持健康，並將其介紹給白靜認識；而喬宇也曾向周成海表示，自己擁有雄厚的家事背景能幫助周成海的事業，並替周成海擺平了黑道糾紛，讓他們關係更加緊密，周成海開始注資喬宇建議的多個項目。

但過一陣子，周成海發現喬宇所投資的項目不見任何收益，妻子白靜卻還是勸他要信任喬宇，並幫喬宇說盡好話，可是時間一長還是讓周成海越想越不對勁，報警處理才發現自己受騙上當，但礙於手中證據不足，喬宇最後以無罪釋放。另外，周成海還發現白靜與他竟有著不可告人的關係，經常在健身房裡偷來暗去，他們還拿著從周成海那騙來的錢從事其他勾當，讓周成海相當崩潰，但癡心的他仍希望妻子能回心轉意。

白靜偷吃丈夫周成海的健身好友喬宇被抓包。（圖／微博）

後來，白靜某次前往醫院檢查時發現自己得了性病，竟聯合喬宇設下陷阱拍下周成海嫖妓的性愛影片，以此要脅他離婚。但當時周成海的母親臥病在床，讓他心力交瘁，白靜為了離婚還曾鬧到醫院，讓他的母親因此被氣死，人財兩失的周成海最後只好答應白靜的離婚請求，只是沒想到當周成海看到白靜的離婚協商人是喬宇時，理智線瞬間斷裂，2012年的某天他拿著刀子急沖沖的前往白靜家對質，白靜卻還在他面前說喬宇的好話，讓周成海忍無可忍，當著白母的面就朝白靜砍了3刀，白靜就這樣當場慘死。接著周成海冷靜的打了一通電話給助理，大罵「白靜是個狠毒的女人」後，便以同樣手法結束自己的生命，讓所有人相當驚訝。

周成海的哥哥為了替他報仇，不斷上訴出庭，2015年法院終於認定喬宇詐欺，即使喬宇仍繼續上訴，官司又纏鬥了2年左右，喬宇仍被判處有期徒刑11年，才終於讓這起「白靜命案」畫下句點。