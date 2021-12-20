1999年2月，民風純樸的宜蘭縣羅東鎮發生一起駭人聽聞的母女雙屍命案，29歲離婚婦人張美惠和8歲女兒唐玉楓，被發現在家遭人亂刀砍死，檢警一度懷疑凶手是張女的同居男友李伍農，並將他聲押禁見，卻差點變成烏龍案，所幸最後在抽絲剝繭下找到關鍵證據，將凶嫌陳昱愷逮捕到案。而陳嫌作案後，自知難逃法網，曾投保100多萬元意外險想騎機車去撞砂石車，甚至落網後，還想咬舌自盡，若陳嫌尋短得逞，全案恐難以偵破，李伍農的黑鍋可能就揹定了，將難以洗刷莫名之冤。
張女從事房地產仲介，案發前5年與唐姓前夫離婚，後來李姓男友買下該處公寓供張女及就讀國小一年級的女兒居住。李伍農在當年2月1日向警方報案，表示因聯繫不到張女，到其住處查看才發現母女兩人慘死在家中。檢警相驗遺體發現，張女身中35刀，而且都集中在頭部、手臂和脖子，其中正面頭部就被砍殺了8刀，唐女的臉和脖子各中一刀，兩人的致命傷都是喉管被割斷，推斷案發時間為1月30日上午7點左右。
檢警當初認為，李男在30日就知道張女的電話無人接聽，卻沒有立即前往查看，且他無法清楚交代行蹤，只有他持有張女家的鑰匙，所以儘管命案現場有遺留血腳印，李男身上也沒有打鬥傷痕，仍懷疑李男與其妻涉有重嫌，將李男收押禁見並多次測謊。
張女家屬發現，案發後凶手帶走一個皮包，內有提款卡及現金，警方清查所有的自動提款機，才查到真正的凶嫌陳昱愷在作案後3個小時，到農會自動提款機盜領了2萬元。
警方調查，陳嫌是張女的國中同學，案發當日陳嫌開口向張女借錢，張女以他曾積欠李伍農5萬元未還為由拒絕，並嘲諷陳嫌說「快30歲了，一事無成，妻兒也養不飽，不如帶她們一起去死，省得養」。陳嫌因借錢被拒又遭嘲諷，竟萌生殺人之意，取出預藏的調理刀朝張女的臉部揮砍一刀，張女將提款卡交付並告知密碼，哀求陳嫌不要殺她，不料，陳嫌仍痛下殺手，並將女兒殺人滅口。
陳嫌後來被最高法院判決兩個死刑定讞，2001年7月被槍決伏法。
警方感嘆地表示，陳嫌在追殺張女時，唐小妹妹一度哀求說「不要殺我媽媽」，並向陳嫌說「叔叔你放心，今天的事我不會講出去，你趕快走」，結果沒想到還是慘遭滅口。案發當日鄰居曾聽到激烈爭吵聲，若能上門關心或馬上報警，或許唐小妹妹可能還有救，也能迅速逮捕到凶嫌。
※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。
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