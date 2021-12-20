奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享12/20～12/26星座運勢，射手座事業運最旺，天蠍座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外雙魚座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，射手座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友面對事情都提不起勁，主要是因為冷漠感提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想變得黯淡，行動力也將隨之大幅下降。

▍雙子座

整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是來自於朋友，也因為這樣的狀況讓雙子朋友的情緒稍稍受到影響。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友，面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多。下周偏財運不佳，如果打算投資，考慮太久有時會錯過機會，時機差不多就可以入場囉！

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友將轉入較不穩定的一周，因為思考不再像過去那麼清晰，導致無法掌握有利於自己的機會。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友煩惱增添許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得非常煩躁，情緒起伏增大。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友顯得較為低迷，內心感到很煩燥，給自己很大的壓力，下周愛情運需留意，面對感情時的情緒起伏變大，影響彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出太少，自己付出太多，這樣不平衡的狀況可能會造成兩人發生爭執。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍的行動力提高許多，過往有不想解決的事情，將在下周有處理的機會。不過雖然下周態度比較積極，卻有三分鐘熱度及欠缺計畫的狀況，要特別留意。愛情方面，雙方態度變得積極，能取得共識，將充滿熱情地經營這段感情，並且樂意溝通，了解對方的想法。

▍射手座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿射手朋友下周的生活，長久以來努力的事情，也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多。下周事業運最旺，學業或事業方面有成功的徵兆，建議下周多加努力，成功將隨之而來。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友自信提升，而且正、偏財運都相當良好，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此，開始懷疑自己的能力，連行動力也稍稍受到影響。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友自信消退許多，而且變得忙碌，很多事情必須親手親為，但卻因為缺乏自信而顯得有點喘不過氣。事業運需留意，與同事溝通不良，導致自己單打獨鬥，建議下周遇到工作上的問題，要多和周遭同事求援，會比獨自面對來得妥善。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】