彰化縣政府提案成立青年發展處，是六都之外全國縣市第一，專責推動青年發展政策、青年創業輔導與創新培力、建置公共參與平台、青年居住以及相關資源整合，已獲得彰化縣議會臨時會三讀通過，議員們樂見其成，但也希望充實行政和服務的內容，不要流於形式。

彰縣府表示，彰化縣2020年底15歲至44歲的青年人口約有53萬7544人，青年事務業務分散於勞工處、建設處、教育處、經綠處、文化局、城觀處、農業處、社會處及文化局等，共9個局處，資源分散影響青年業務的推動，規劃在2022年初成立青年發展處。縣長王惠美感謝議長謝典林、副議長許原龍及各黨派議員支持在臨時會通過提案，加速推動攸關未來發展的工作。

就業輔導 給予實際建議

彰化縣議員曹嘉豪表示，彰化縣雖身為百萬人口大縣，仍不敵大都市的磁吸效應，彰化青年政策需要明確的統籌目標，縣府拋出各項青創輔導、鼓勵與優惠政策，值得肯定；推動平抑房價的青宅更刻不容緩。目前無論是就業條件、教育環境還是政策推動，彰化要追上直轄市，對於有意願在地發展的年輕人也缺乏多元輔導措施。曹嘉豪議員建議就業輔導老師應充分諮詢在地優秀顧問，各高中多元課程應融入在地工作者經驗分享，而非無實務經驗的老師指導。期待未來成立青年發展處能努力執行，不要讓青年議題流於形式。

彰化縣議員曹嘉豪(圖左)指出對於有意願在地發展的年輕人，缺乏多元輔導措施，未來成立青年發展處要努力執行，不流於形式；彰化縣議員陳一惇(圖右)則建議縣府參考其他縣市成立經驗，提供具體服務內容，才能幫助到青年。(彰化縣議會提供)

了解需求 提供具體服務

彰化縣議員陳一惇則指出，樂見縣府成立青年發展處，希望透過對青年創業、參與公共事務的推動，來減緩人口外流；六都之外，彰化縣是第一個成立青年發展處的縣市，希望參考其他縣市成立的經驗，並深入了解青年真正的需求，提供具體的服務內容，才能幫助到青年。

搭起平台 放寬青年貸款

青年創業最困難的部分是資金問題，議員郭燕陵認為，過去雖然也有提供青年創業貸款，但是申請並不容易，希望縣府成立青年發展處能從青貸程序簡便化、放寬條件等著手，尤其，彰化就業機會比較少，一定要搭起平台，才能吸引更多年青人願意留在彰化；另外，青年人居住也是一大問題，希望透過青年發展處的成立，提供更接地氣的協助。

彰化縣議員郭燕陵(圖左)希望縣府成立青年發展處能從青貸程序簡便化、放寬條件等著手，提供更接地氣的協助；彰化縣議員張欣倩(圖右)強調不要只是又多一個處，但內容空洞，年輕人也沒感覺，就沒有意思了。(彰化縣議會提供)

強化業務 內容重於形式

議員張欣倩指出，成立青年發展處當然很好，但她懷疑是否真能夠幫助到年輕人，她看重的是實質的效應，縣府該做的是充實科別的行政內容，強化業務範圍，深入了解年輕人的真正需求，並讓年輕人知道縣府可以提供他們什麼幫助，不要只是又多了一個處，但是內容空洞，年輕人也沒感覺，就沒有意思了。

彰縣府人事處長張正一表示，成立青年發展處，讓業務能統一事權；整合其他單位相關業務，提供青年服務單一窗口，避免同類型業務分散在各局處辦理，例如：文化局負責中興庄青創基地、城觀處負責卦山村美學聚落等，資源分散影響青年業務推動。再者，成立青年發展處也是凸顯青年業務的重要性，如提升層級至縣府一級單位，進一步重新整合青年培訓、公共參與、就業創業等業務範疇，亦是充分體現縣府重視青年需求，致力讓青年樂於返鄉、留鄉，促進彰化發展。(彰化縣議會廣告)