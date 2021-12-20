冷風凜冽的季節，最適合環抱熱氣蒸騰的溫泉水，讓氤氳湯泉洗去一身寒氣。這時來到藏身群山峻嶺、座落溪谷絕壑中的高雄六龜寶來溫泉區，不僅能以暖熱的溫泉洗去冬日涼意，還能順道前往新威森林公園造訪唯美的「金色大道」、到紫蝶幽谷與蝶共舞，亦或沿途品嚐各種豐饒農產。而近期高133線便道通車，正好提供旅人更便利的尋「寶」途徑。

花開滿谷綠意盎然的溫泉鄉。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)

來一場褪去塵囂的溫泉慢旅

花開滿谷綠意盎然的溫泉鄉，是高雄冬日的季節禮讚。往南橫方向深入寶來山區，眼前綠意逐漸濃密，荖濃溪谷之間的稜脈延伸至視線盡頭，蔥鬱綠景彷彿無窮無盡，又或可見燦然盛開的櫻花、花旗木搖曳花枝。豐富壯麗的自然景觀，以及冬季的冰涼空氣都讓人通體舒暢，遠離都會塵囂，連身體也變得輕盈暢快。

來到位於大武山下溫暖山谷的茂林國家風景區，其以國家級的「紫蝶幽谷」生態馳名，每逢冬季便會有數十萬計的紫斑蝶，從四面八方飛往茂林山谷聚集越冬，蝴蝶們在樹藤和蜜源植物間求偶追逐、翩翩起舞，繽紛的蝴蝶圓舞曲至2月底3月初北返前結束。觀賞紫斑蝶最佳時間為正午前，早晨的蝴蝶穿梭在晨曦中彷彿穿著紫色舞衣，在花叢草藤間曼妙飛翔，猶如林中仙子令人讚嘆。

險峻奇特的禿山峰峰相連，每個山峰姿態各異，令人聯想到架式十足的十八羅漢，在六龜當地有著「小桂林」的美譽。(圖片提供/MOOK)

新威森林公園亦被稱為「坪頂」，過去是臺灣最大的苗圃之一，種植桃花心木、杉木等，種類多達200多種，園內綠樹成蔭，其中有一條桃花心木大道，每逢秋冬之際橙黃色的落葉在地面鋪成一片絨毯，仿若一條金色大道，沿之輕步慢行，美不勝收。從新威森林公園往寶來溫泉區途中，會經過40餘座直立崎嶇的山丘，「十八羅漢山」的礫岩山峰受雨水沖刷，呈現各種姿態和造型，像是十八羅漢般栩栩如生。

寶來溫泉位於荖濃溪谷的支流旁，是汨汨湧出終年不歇的天然溫泉。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)

再往山行，來到寶來溫泉鄉。荖濃溪谷的支流旁，汨汨湧出終年不歇的天然溫泉，在溪谷泉源處設有數間溫泉旅館，透明無色的溫泉瀰漫蒸騰熱氣，沁涼山風吹起的夜晚，讓身體在湯泉中盡情伸展放鬆，所有壓力都隨之釋放。泡完溫泉，亦能享受旅館提供的在地美食，享受身心舒暢、悠然自得的山居歲月。

透明無色的溫泉瀰漫蒸騰熱氣，讓身體在湯泉中盡情伸展放鬆，所有壓力都隨之釋放。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)

寶來也是盛產水果和農產的豐饒之鄉，尤其是香甜多汁的金煌、愛文芒果，以及臺灣原生山茶。在鄰近南迴公路入口，檨仔腳文化共享空間飄出陣陣柴窯麵包香氣，原為88風災過後當地居民的救助據點，經過多年努力，居民們以一磚一瓦搭蓋屬於自己的創生基地，利用當地水果和天然酵母製作窯烤麵包，帶有嚼勁和麵粉香的麵包，每一口都吃得到滿滿餡料，鮮甜滋味在嘴中散發。除了鮮美農產，來到六龜還可以品茶，拜訪把茶農老厝打理得復古優雅的「發現山茶」，享用自然野放數十年且為友善種植的原生茶樹製作而成的茶湯，紅潤、風味濃郁帶有果香的六龜山茶，回甘滋味教人念念不忘。

檨仔腳文化共享空間由當地居民手作無添加的天然麵包，以及燒陶、染布等工藝品。(圖片提供/MOOK)

發現山茶以以友善種植、最低程度的生態干預，烘焙出香氣濃郁的武夷茶，原生山茶更採用野放的方式，讓茶湯自然散發含有生命力的芬芳。(圖片提供/MOOK)

冬日走訪「寶」地，探訪生態、品味用心製作的風味美食再走進裊裊溫泉鄉，不只是身體化為寸寸凝脂，心靈也在豐富自然人文撫慰下，感到充盈靜好。

本文作者：Naru

《Takao樂高雄》2021/12