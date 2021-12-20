研究顯示，從事可刺激大腦功能的心智活動或創造性活動，例如：保持好奇心、接觸新事物、參加課程、學習新知、閱讀書報雜誌等，都可維持腦力活躍，降低近5成罹患失智症的風險。不過護腦除了多動腦「趨吉」之外，也需要「避凶」--也就是避開生活中常見卻難以察覺的傷害因子，以免日積月累，讓大腦慢性中毒而不自知。

●遠離傷腦危險因子 避免頭部外傷常被忽略

衛福部指出，國人健康知識日益提升，對於護腦需調控血壓、血脂、血糖避免三高，以及飲食營養均衡、多運動、維持良好作息、睡眠充足等，多已明瞭知悉，但往往忽略避免頭部外傷，也是護腦重點要項。

嚴重頭部外傷是阿茲海默症危險因子之一，腦部曾經受到重創的人，像是常壓性水腦症、因外傷造成腦震盪、腦挫傷、顱內血腫或硬腦膜、及腦部長腫瘤者，罹患阿茲海默症的風險是一般人的4倍以上。因此建議騎單車或機車時應戴安全帽，更要避免頭部碰撞、重物撞擊受傷之機會。

●食物添加物、環境荷爾蒙 都是大腦不喜歡的事

功能神經學專家李政家博士也指出，食物中常見的人工色素、阿斯巴甜、味精；裝潢或家具中常見的甲醛、及隱藏在生活的各種重金屬，分秒都影響大腦。

(資料來源/李政家博士《腦癒力》新自然主義 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

李政家博士提醒，人造電磁波也是造成腦細胞退化的恐怖敵人，不但干擾細胞粒線體傳導效率，造成細胞產能效率下降，加速退化；也擅自打開細胞膜的鈣離子通道，使過多鈣離子進入，導致細胞老化。

另外較少被提及的影響是使用３Ｃ時間過長對大腦的直接影響。李博士指出，長時間盯著銀幕會導致控制眼球移動的骨骼肌僵化，眼球因而偏離了中心位置，打破大腦的平衡狀態，造成大腦退化、自律神經失調等問題。

想要大腦更長久維持健康，就要盡量做到日常生活「趨吉避凶」--少做些大腦不喜歡的事，多朝它喜歡的養生方向靠攏，讓頭腦有效率休息，進而能自行深層修護，就是最佳護腦之道。