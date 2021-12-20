美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，追打新冠疫苗加強針能夠抗Omicron。

新冠變異株Omicron將成為主流病毒株，專家呼籲施打第3劑疫苗增強保護力，不過究竟為何追打第3劑疫苗的效果會比標準施打2劑更好？

英國《衛報》（The Guardian）指出，施打疫苗能夠讓身體產生中和抗體，中和抗體的任務是在病毒感染人體細胞前攔截病毒，不過中和抗體的數量會隨著時間遞減，以色列研究顯示，民眾打完第2劑疫苗6個月後，感染新冠的風險較打完前幾周上升了15倍。

Omicron讓追打第3劑變得更為急迫，因為棘蛋白上的突變讓Omicron和初代武漢株長得很不一樣，這代表透過先前染疫、或是施打疫苗所誘發的中和抗體將更難以攔截Omicron，由於抗體附著病毒的能力降低，因此需要更多抗體來彌補中和能力降低的問題。

研究顯示，追打第3劑，確實能夠顯著提升抗體濃度，科學家冀望如此能夠延後免疫下降的速度。

除了抗體濃度，早期研究也顯示，追打第3劑後，抗體的品質也會比較高。這是因為隨著與病毒對決或施打疫苗，人體的免疫系統會改善所選擇及增強抗體的精確度，研究顯示，在追打第3劑後會產生更廣泛、更強大的免疫反應。

專家指出，我們有理由對疫苗預防新冠重症感到樂觀，除了中和抗體，免疫系統還有稱為第2道防線的T細胞，主要任務是攻擊已經受感染的細胞，T細胞存在體內的時間更久，而且能夠辨識出病毒中高度保留的部份，代表即便Omicron有更多突變，免疫系統找不到的機會會降低。

也就是說，如果中和抗體的數量與質量不夠好到抵擋病毒感染，T細胞仍然可以介入，控制病情。