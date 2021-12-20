美國聯邦眾議院軍事委員會（HASC）副主席表示，駐防日本的「雷根號」（CVN 76）航空母艦打擊群6月被調離西太平洋，已對中國大陸釋出錯誤訊息，「是我們有生之年犯下的最大戰略錯誤之一」。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，美國眾院軍委會副主席露莉亞（Elaine Luria）在美國海軍學會的「華盛頓國防論壇」（Defense Forum Washington）中表示，美國6月卻為掩護於阿富汗的撤軍行動，將當時西太平洋區域唯一可用的「雷根號」航艦打擊群部署至中東，是「我們有生之年犯下的最大戰略錯誤之一」。

露莉亞指出，西太平洋是美國目前最優先關注的戰區，但所採取的行動卻與主要目標出現矛盾，她痛批：「你們認為這向中國大陸傳遞了什麼訊息？是我們非常容易分心，以至於願意在西太平洋只剩1艘航艦時將它調走。」

露莉亞強調，美國需要言行一致，應加強西太平洋前進部署、增進於當地的軍事足跡，甚至考慮於該區域建立常備的快速反應部隊，類似主管北大西洋和地中海的北約第1常備海上作戰群（SNMG1）和北約第2常備海上作戰群（SNMG2）等。

由於「艾森豪號」（CVN 69）已連續進行2次海外部署，艦體機械狀況不允許其在中東待到美軍完全撤離阿富汗，讓美國6月將「雷根號」航艦打擊群部署至中央司令部（CENTCOM）轄區，是繼2003年「小鷹號」（CV 63）支援美伊戰爭以來，再度有於日本前進部署的美軍航艦被調至中東執行任務。