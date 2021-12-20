由於COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，我國中央流行疫情指揮中心宣布，提供已完整接種COVID-19疫苗且滿5個月之民眾，追加接種第三劑COVID-19疫苗。目前提供接種之追加劑為莫德納疫苗，接種劑量為50微毫克(基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml)。不過為何要接種第三劑疫苗？接種後會出現哪些副作用？

●疫苗保護力隨時間下降 接種第三劑助提升

根據臺大醫院「COVID-19 疫苗 知識就是力量」資料顯示，疫苗保護力隨時間會下降。以色列研究指出，接種第三劑之後，病毒量的下降可以回到Primary series接種後2個月的水準。

英國研究顯示，BNT疫苗的效力在接種第三劑之後也有顯著提高；在Delta變異株的時代看到疫苗對有症狀感染的保護力有下降的趨勢(BNT從93%四個月後掉到53%)，且在>=65歲的年長者更為明顯。

另外，免疫低下的人注射兩劑疫苗後產生的抗體可能不如一般人。英國目前正在進行的OCTAVE DUO study就是針對這些免疫低下的族群施打第三劑，先前已有初步結果的OCTAVE study是英國針對免疫低下族群，收錄2583人，追蹤其施打兩劑疫苗之後的免疫反應，40%打完兩劑疫苗後抗體濃度較一般人低，11%病人在打完兩劑疫苗後4週完全沒有產生抗體。

●BNT第三劑 淋巴結腫大高於第一劑

BNT第三劑的淋巴結腫大（Lymphadenopathy）會較第一劑多(2.7% vs 0.4%)，通常位於腋下和頸部，在打完疫苗後1-3天發生，發生後1-3天自行緩解，年輕人、女性較多。

FDA指出，BNT第三劑發生心肌炎的比例較第1、2劑為低，不過，在最令人擔心的18－27歲族群，根據統計，每百萬人打疫苗可以預防114人住院，有7人發生心肌炎風險，民眾可自行權衡利弊得失。

●三劑都接種AZ疫苗 細胞免疫無法再增加

而根據COV-BOOST是英國大型第三劑混打試驗，是英國在9月做出加強針以「mRNA疫苗」為主政策與英國現行第三劑與第二劑間隔3個月的主要依據。

受試者皆是接種兩劑AZ疫苗或兩劑BNT疫苗，且在第二劑至少間隔10至12週後，用7種疫苗來當作第三針的效果，包括AZ、BNT、莫德納、Novavax、滅活疫苗Valneva、德國Curevac疫苗、嬌生；其中BNT、Novavax、 Valneva還有測試半劑量。每組約100人，總共受試者達2,883人。結論是mRNA疫苗抗體上升最高，分別為全量莫德納＞全量BNT＞半量BNT（此臨床試驗未收錄半量莫德納）。

相對的，三劑都接種AZ疫苗，雖然可以讓抗體再上來一些，但細胞免疫幾乎無法再增加；兩劑BNT疫苗後再打AZ疫苗，相比兩劑BNT疫苗加其他疫苗，細胞免疫似乎也沒有優勢。