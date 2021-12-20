隨著人類壽命不斷延長，骨質疏鬆症已躍升至僅次於心血管疾病的全球第二大流行病。

跟退化性關節炎不同，骨鬆來得無聲無息，疾病前期幾乎沒有任何症狀或徵兆，常有病人發生骨折了才知道自己骨鬆非常嚴重。

其實中年以後，骨生成的速度就開始減緩，骨分解的速度則維持不變或加快，所以隨著年紀增加，骨骼會開始變得疏鬆、空洞，就像遭到白蟻蛀蝕的樑柱一般，變得脆弱易碎。

台灣人的骨折率很高，大約每20分鐘就有一人髖部骨折，且脊椎與腕部骨折的情形也很嚴重。據統計，約有三分之一的台灣女性一生中會發生一次髖部、椎體或腕部骨折，男性也有五分之一的風險。

一旦發生這種嚴重的骨折，不少人因此就臥床不起，嚴重影響生活自主功能，甚至因感染導致死亡，對家族及醫療資源形成很大的負擔。

●如何觀察長輩是否骨鬆？

骨鬆好發於女性身上，主要是因為更年期後建構及保護骨骼的雌激素濃度降低，會加速骨流失。根據國健局統計，全台約有160萬名骨鬆患者，其中95萬人就是更年期的停經婦女。

然而骨鬆也不是女性的專利，男性到了65歲左右骨流失的速度就和女性差不多，75歲以後罹患骨鬆的情形和女性一樣普遍，甚至發生髖部骨折後一年內的死亡率還比女性高，可見無論老爸老媽都不能對骨鬆掉以輕心。

為及早發現骨鬆問題，建議利用以下方法：

1.「332」骨鬆檢測準則

隨著骨密度愈來愈低，骨骼結構組織會開始變細、折斷或塌陷，身高也會逐漸縮水。美國在2011年做的大型研究發現，女人30到70歲平均身高減少約5公分，到80歲則減少將近8公分。

因此骨鬆學會提出「332」檢測口號。第一個「3」是現在的身高比過去矮了3公分以上；第二個「3」則是後頸與牆之間的距離大於3公分；「2」代表肋骨最下緣與骨盆之間的距離小於2公分。當你發現父母出現這樣的情形，代表他們很有可能已經是骨鬆候選人了。

2.骨密度檢測

想確定是否罹患骨鬆，骨密度檢測是最直接、準確的方法。檢測方法有定量超音波（QUS）及雙能量X光吸收儀（DXA）。市面常見的免費骨鬆測試通常是測量足跟骨與脛骨的QUS。而DXA測的部位則是腰椎與髖骨，國內外醫界普遍認定DXA的準確度高，是診斷骨鬆症的黃金標準。

而骨密度檢測報告裡的T值可以幫你了解骨鬆嚴重程度。

3.骨折風險評估工具（FRAX）

臨床統計發現，一半以上的骨折病患骨密度沒有低到骨鬆的程度，可見骨折同時還受到其他風險因子，如抽菸、飲酒、藥物（類固醇）、疾病、年齡等因素影響。

因此世界衛生組織（WHO）在2008年設立骨折風險評估工具（FRAX），鼓勵民眾上網檢測，計算未來十年發生骨鬆導致骨折的機率。

計算完會得出兩個數字，當十年內主要骨鬆性骨折（包括髖骨、脊椎、肱骨及橈骨）的機率大於20％，或髖骨骨折機率大於3％時，就被視為高骨折風險病人，應考慮積極治療。

萬一骨鬆真的找上門，市面上有八種治療藥物，主要可分為抑制破骨細胞的破骨抑制劑，和刺激造骨細胞生成的造骨促進劑兩種。都屬於醫師處方藥，建議可掛骨科門診，女性患者也可同時到婦科進行雌激素檢測追蹤。

除了透過藥物治療，飲食、生活的改變也很重要，建議補充鈣質、多曬太陽增加維他命D、不抽菸、適量喝酒、維持體重、多運動等，儲存骨本。