星座專家唐綺陽分析12/20～12/26星座運勢，冬至過後太陽也正式進入魔羯，由於摩羯座屬於開創星座，所以這段期間開啟、改變的能量會爆發，很可能會是個人生涯的新起點，大家都在為自己的未來做佈局。

本周星象還有木星衝刺，木星準備要從水瓶座進入雙魚座，將面對動物、弱勢、菸酒毒癮、環境變化等議題，適合投入、支持慈善活動，不但可以為形象加分，也能洗滌我們的心靈；此外在木雙魚期間，柔弱會撒嬌的人、藝術家形象者比較吃香，這段期間也會感受到想要變美，以及看事情的視角有所昇華、改變。

重要星象：冬至、太陽進魔羯，木星衝刺。

【工作注意：金牛、巨蟹、獅子、天秤】

金牛：堅定一點，別置身事外或逃避

巨蟹：多展現企圖心，勿過度謙讓

獅子：去蕪存菁，能做得更好

天秤：有機會與女強人互動，要好好應對

【桃花注意：雙子、天蠍、魔羯、水瓶】

雙子：要有所行動，避免錯失良機

天蠍：感到失落，要學習表達出來

魔羯：散發拒絕感，反應較冷淡

水瓶：桃花來自友情的昇華

【財運注意：白羊、雙魚】

白羊：別跟著受起伏，長期持有比較好

雙魚：進度卡住，需要備用計畫

【健康注意：處女、射手】

處女：多注意醫療上的細節

射手：生理、心理都要注意

星座專家唐綺陽分析12/20～12/26星座運勢。(影片來源/YouTube/唐綺陽官方專屬頻道)

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