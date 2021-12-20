今年本土疫情爆發後，全台飯店幾乎都面臨虧損，為什麼台南晶英酒店與同集團旗下新飯店捷絲旅台南十鼓館，卻仍有盈餘？

新飯店開幕首年就獲利、7年來穩居全台南客房平均產值之冠，且年住房率平均8成，就連台灣第一名模林志玲的世紀婚禮，也是由他們團隊操辦。去年飯店業受疫情衝擊，她逆勢交出年獲利逾億元的成績。不只如此，今年6月疫情嚴峻時，更在疫情下獨排眾議、拍板開幕新飯店，沒想到3個月後就獲利。

她，是李靖文，2014年起就擔任飯店股王晶華國際酒店集團旗下小金雞「台南晶英酒店」的總經理。今年5月本土疫情爆發後，重挫全台飯店業績，但根據觀光局資料，台南晶英酒店上半年營收為3.43億元，前9月住房率達64％，平均房價超過4千元，與其他台南五星級飯店相比，無論在住房率或營收都高出2到4成

「老實說，我們員工很早就開始存糧，所以今年到現在，我的飯店帳上都沒有出現負數。」李靖文接受《今周刊》專訪時，表情十分內斂，但語氣仍難掩對自家團隊的驕傲。

亮眼成績，讓她今年獲得晶華董座潘思亮欽點，晉升為集團南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理，是集團旗下首位區域副總裁。「她在業界是擅長開疆闢土的經理人。」曾經與她共事的雲品國際總經理丁原偉這麼評價她。

很難想像，一路帶領團隊開疆闢土，甚至在疫情寒冬仍帶領員工打了一場漂亮勝仗的李靖文，踏入飯店業之前，曾是一名朝9晚5的英文老師。

跳脫舒適圈 改行念旅館管理

時間回到1980年，李靖文的父親中風倒下，半身不遂。高二的她，面對家中突來的經濟壓力，決定報考高雄師範大學英語系的公費生，畢業後分發到雲林台西鄉當老師。

「只要存到1百萬元，就把公費違約金賠了，出國念書。」隨著父親病情與家中經濟日漸穩定，她萌生了出國看世界的念頭。個性活潑的她，白天在學校教書、晚上兼家教，還曾在當地警察局開班教英文，月收入最高達10萬元。

她把賺得的薪水都拿來投資股票與房地產，「我分發時只帶3千元離家，結果3年後，盤點資產要跟學校解約，資產居然超過1千萬元！」那1年，李靖文才26歲。

告別規律的教師生活，李靖文像是被放出籠子的小鳥，只知道自己要飛，卻不知道目標在哪。「當時台灣連高餐這樣的餐旅學校都沒有，我才知道原來旅館管理是一門學問。」一個偶然機會，她發現瑞士有旅館管理課程，「我想要過不一樣的人生，就決定試試看。」

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