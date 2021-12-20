據財政部送交立院預算書，兆豐金明年將維持配發1.58元，以周五（17日）35.9元收盤價估算，殖利率僅4.4%。專家提醒，兆豐金殖利率只剩下4.4%，萬一0056（元大高股息ETF）指數剔除成分股兆豐金，出脫10萬張股票，賣壓不輕，肯定影響股價，近期兆豐金本益比偏高、殖利率偏低，投資人追高要小心。

存股達人陳重銘在臉書發文指出，兆豐金過去的殖利率都有5%以上，所以一直是納入0056成分股，但目前殖利率只剩下4.4%，若明年6月0056成分股調整，剔除兆豐金，0056會出脫10萬張持股，兆豐金平日成交量約1萬張，10萬張賣壓出籠，一定會影響股價。

他強調，投資人要觀察兆豐金股價走勢，越往上漲、殖利率就越低，被台灣高股息指數剔除的機率就越高

陳重銘表示，中信金和元大金今年前11月EPS為2.61元、2.74元，大勝兆豐金的1.73元，台新金則賺1.61元，獲利較去年大幅成長。這4家金控中，兆豐金今年配息1.58元最高，超車元大的1.2元、中信的1.05元、台新的1.01元（0.56現金、0.45股票）。

至12月16日止，中信金、元大金、台新金、兆豐金的報酬率比較，兆豐金最低敬陪末座。這4家金控中，兆豐金獲利排名第3，但為何配息最高？

陳重銘分析，配息來自獲利，企業賺得多，將來就有本錢配得多；如果賺得少，配息的本錢就不足。但賺得少卻配得多，無法長久，這也是他不買兆豐金的原因。

他說，國泰金今年可賺超過10元，目前股價只有60元；兆豐金賺不到2元，股價卻是35.9元。兆豐金身為官股，最大的好處是不會倒，但股價太高一定會壓縮股利殖利率，追高要小心。

陳重銘表示，比較擔心未來0056會不會倒貨10萬張兆豐金，不過這必須由指數公司決定，不是元大投信決定。

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