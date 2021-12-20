針對前妻李靚蕾指控婚後外遇約砲、冷暴力，王力宏19日深夜發文回應，強調雙方婚姻在2020年出現問題，經過一年時間協議，願意支付約1.5億人民幣（約6.6億新台幣）的贍養費，反控前妻曾出口恐嚇「不配合就毀滅你的事業」。

王力宏在聲明中提及，李靚蕾並非如她所說一毛錢都不要的形象，兩人在2020年12月開始認真談離婚協議，李靚蕾一開始要求約2億人民幣（約8.8億新台幣），曾向調解員表示，「如果力宏不配合我的要求，願意告訴媒體會毀滅力宏的事業的事情」，還強調這些協商對話都有錄音，但自己還沒聽過。

王力宏也說，經多次協商贍養費後，雙方以約1.5億人民幣（約6.6億新台幣），包括洛杉磯房子的一半，投資股票的一半等，還有每個月約92萬新台幣的生活費, 另外需提供保姆、司機、專車、住家24小時打掃傭人和免費住台北房子18年等條件，談妥離婚事宜。

王力宏表示，會同意這些條件是一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但對方依舊覺得自己給的太少。