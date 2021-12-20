Lakers G/F Kent Bazemore also entered health and safety protocols. https://t.co/W9zFMsLN9N — Shams Charania (@ShamsCharania) December 19, 2021

這下子連湖人總教練佛格也逃不了隔離停賽命運！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日凌晨爆料，佛格已經觸發聯盟健康與安全協議，確定缺席今天湖人與公牛之戰，湖人兵符改由助教費茲戴爾暫代，甚至騎士傳出一口氣5名球員檢測陽性噩耗。

湖人陣中原本就有霍華、荷頓塔克、蒙克、布雷德利與里夫斯5名球員隔離停賽當中，如今又增加佛格，以及今天傳出觸發聯盟健康與安全協議的貝茲摩，安東尼戴維斯也因膝傷至少缺席4周，湖人可以上場球員剩下10個，人員調度相當吃緊。

不過比起湖人，騎士更加悽慘，因為騎士原本只有莫布利、歐柯洛兩人觸發聯盟防疫規定停賽，今天卻一口氣增加5名檢測呈現陽性的確診球員，預計停賽時間將會更長，這對最近才搶6連勝，戰績升到19勝12敗、東區第3的騎士來說，絕對是壞消息。

如此一來，騎士今天與老鷹的例行賽就不一定可以如期舉行，因為騎士擔心他們無法湊足7人上場的規定，不過老鷹也碰上類似問題，因為老鷹明星射手崔楊今天同樣傳出觸發聯盟防疫規定停賽的消息，看來NBA真的需要認真考慮是否整個停賽或延賽了。