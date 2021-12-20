王力宏未在在前妻李靚蕾下的最後通牒、19日下午3點前向她公開道歉，直到午夜11點才多於微博、臉書等社群軟體發出回應，除了自清沒有對婚姻不忠、指控5年又8個月的婚姻中是他活在恐懼、勒索與威脅之下，並指李靚蕾並非一毛錢都不要、一開始開口要兩億人民幣等。特別的是，他文中第一次提到前妻時寫「我與西春美智子（當時認識時的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的」，刻意提中日混血血統的李靚蕾日本名字一舉，反遭大陸戳破他想挑起大陸網友仇日情懷的居心：「太過分了！還故意說別人的日本名字，還想利用我們的愛國情懷！」

網友怒轟他：「別利用民族仇恨啦，就算她是外星人，你也不是個人」、「還真用她是日本人這招」、「為啥刻意提及別人的日本名？是想模糊重點嗎」、「還特地強調她以前的名字、想表達她有日血，引起網友們的愛國情懷來避重就輕，你真夠心機的」，戳破他「她是日本人！你們不是恨日本人嗎？為啥子還不幫我！她只要錢這個壞女人要毀了我！」的心機，更誇張的是，還有學過日文的網友指正他「我學日語的，她原名叫NISHIMURA西村，不是西春，他連老婆的原本的姓都打錯了」。

由於王力宏通篇聲明錯字連篇，不少語句不通，還被揶揄「難道是直接Google英翻中」、「他中文不好 理解一下，人家打了一天了」、「孩子都能打成孩字，虧你能唱龍的傳人，你是蝦的傳人」、「總結全文：我的文筆沒有靚蕾好，就這句是真的。」對於他文末向王爸爸、王媽媽道歉，也被酸「誰會自己叫自己爸媽王爸爸王媽媽，這直接複製貼公關寫的嗎」，還有不少網友狂酸要幫他報名作文班。