從《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》、《2049》到最近精緻時代劇《茶金》，這些台灣近年製作最精良的影集，都是出自瀚草影視的湯昇榮之手，得獎無數的他，日前接受LiTV線上影視專訪，問到得獎會不會是壓力跟責任？「基本上以前年輕的時候會，現在就比較希望是團隊成果被看到，但主要期待是希望整個台灣，不管是演員、導演、編劇…，尤其是技術人員可以被看到，這樣子我們整個所謂的工業化過程才可以更紮實，做出更多更厲害的劇！」他說得獎當然開心，但若眼光僅放在獎項，為了拿獎去拍，即使目的達到，但少了初心，如同料理少了醍醐，他認為「初心」是最重要的。

近幾年台灣戲劇跟電影逐漸精進，除了台劇，湯昇榮也會抽空去看美劇跟泰劇，尤其是後者，隨著泰流文創受到世界關注，他早在大家發現前已著手做功課：「大概是15還是20年前，泰國他們在說故事的方法跟幽默，題材都讓我覺得很有趣，尤其是很多鬼片、恐怖片，都成功找到很好的角度去切，整個氣氛跟技術面都非常成熟，當然還有足以借鏡的韓流文化，將娛樂藝能推廣到全世界之餘，也積極培養明星的國際觀！我覺得台灣的戲劇製作公司，也努力在創造新的可能性，這幾年一直有新面貌出現，這是我們可以期待的！」

聊到最關鍵現今台灣欠缺為何？湯昇榮語重心長表示，台劇最大優點就是創意無限、題材多元，什麼都能講，確實投資是很大問題，「投資牽扯到市場，市場就牽扯到怎麼跟觀眾有很好的共鳴點，層層相扣。」。

聊到泰國娛樂產業，電影《大狗民》用了很繽紛的色彩呈現年輕人諷刺社會對的職場狀態，《鬼影》將恐怖氛圍拍出最極致，後續《犀利人妻》更將恐怖結合搞笑，成為粉絲津津樂道的經典，「尤其這10年，還有一個很重要的元素，泰國對於愛情上呈現的非常好，像《暹羅之戀》、《初戀那件小事》、《愛情大凸搥》、《下一站，說愛你》等，都成為與觀眾共鳴的題材。」他認為未來一定有機會能深入合作，「泰國跟台灣有很多情形很像，而且有非常多華僑在泰國，台灣也有非常多泰國朋友在這裡紮根！」譬如泰拳、打排球等劇種都能處理到深入民心，台灣也可以相對應，去年有部莊凱勛演出的《Final Round最後一戰》，他便飾演打泰拳的格鬥拳擊手，就是很好的例子。聊到最近最火的台劇莫過於《茶金》跟《華燈初上》，其成功之處為何？湯昇榮說：「台劇製作品質提升，首先就是劇本紮實看的出誠意，以及花心思邀請最適合的演員來詮釋角色，並對演員與團隊做雙向溝通與學習，加上美術陳設、服裝造型與整體拍攝製作與後製環節的提升，都讓台灣觀眾對於自身作品的信心大增！」聊到自己的作品，他補充：「《茶金》基本上是講1949年的茶商，我們上一輩在面臨政治跟時代變化下的生存之道，也就是向商人致敬！因為台灣好像對商人有不同看法，很勢利或不通人情，在那個年代下更難，從政治、世界思潮跟社會生態中想維持茶農跟茶商間的一種本色是不容易的！」他期盼提供觀眾多元視角與省思，一步一腳印，透過經驗與吸收各國娛樂產業優點，讓台灣影視能見度更廣！