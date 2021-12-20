美國職籃NBA因多位球員染疫確診而無法出賽，聯盟今天宣布5場比賽延期。

法新社報導，19日9場比賽有3場延期，分別是丹佛金塊與布魯克林籃網、克里夫蘭騎士與亞特蘭大老鷹、紐奧良鵜鶘與費城76人。

此外，奧蘭多魔術20日作客多倫多暴龍，以及21日華盛頓巫師作客籃網也延期。

聯盟發表聲明說：「由於多位球員與隊職員進入NBA的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康與安全協議，之後騎士、魔術與76人的比賽，還有籃網的兩場賽事已確定展延。」

聯盟宣布上述賽事展延之前，美國體育運動頻道ESPN報導，騎士5名球員確診，當中包括中鋒艾倫（Jarrett Allen）、 莫布里（Evan Mobley）與奧科羅（Isaac Okoro）等，因列入健康與安全協議名單而無法出賽。

騎士18日擊敗尋求衛冕的密爾瓦基公鹿而笑納6連勝，但是公鹿的陣容不完整，因球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波蒂斯（Bobby Portis）與迪文森索（Donte DiVincenzo）都因觸發健康與安全協議只能壁上觀。

截至今天上午，籃網已有聯盟最多的10名球員因COVID-19而缺陣，當中包括球星杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）及厄文（Kyrie Irving）。厄文因拒絕接種疫苗，球季開幕至今還沒大展身手。

籃網17日表示，由於紐約強制規定施打疫苗，因此厄文不能在籃網的主場巴克萊中心（Barclays Center）打球，不過球隊將改變原先的規定並允許厄文打客場。

（譯者：曹宇帆）1101220