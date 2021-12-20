王力宏稱談離婚前的5年8個月生活，都活在恐懼、勒索下，卻被網友狠打臉「恐懼還能5年生3個？」。(圖／王力宏臉書)

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，淫亂私生活全曝光，在沉默整整2天後，終於首度發聲明反駁，稱自己過去5年8個月都活在恐懼中，還被索取8.8億元天價贍養費，但就有眼尖網友抓出疑點，狠打王力宏臉，更大酸「小頭還是很誠實的」。

還在隔離中的王力宏，發出聲明反駁李靚蕾，表示全是不實指控，他承認打從李靚蕾逼婚開始，這段婚姻問題沒斷過，過程中還與妻子一共看了5個心理醫師，仍舊無法好轉。更稱從2013年11月27日到2019年8月5日，這5年8個月中，他一直活在恐懼、勒索與威脅下。

但不少網友完全不買單，更抓出疑點，認為王力宏自稱這5年8個月都活在恐懼下，卻還有辦法跟李靚蕾再生2個孩子，根本不合理。

大批網友熬夜看戲，灌爆王力宏臉書：「被逼結婚還會驚喜求婚？」、「當初還說感動到哭耶」、「這麼恐懼還能5年生3個，我到底看了什麼」、「認真覺得你的團隊該找個可以跟蕾神抗衡的」、「什麼叫你很想要孩子，但又沒談到結婚，是要對方當單親媽媽的意思」、「先跟爸爸re一下稿好嗎」、「恐懼到之後還能再生2個，真的好恐懼」、「大頭很恐懼，小頭還是很誠實」、「充滿恐懼害怕然後五年生三個，我見到了新世界」、「力宏看來是很容易受驚的體質呢」、「不想結婚為何不戴套」。