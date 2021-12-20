聯盟因應各隊疫情爆發，20日宣布5場例行賽喊停，包括3場當天的比賽以及兩場之後的比賽，共9支球隊受影響。前3場比賽為騎士對老鷹、金塊對籃網、鵜鶘對七六人，還有21日的魔術對暴龍、22日的巫師對籃網。同時還有老鷹控衛崔楊（Trae Young）、湖人總教練佛格（Frank Vogel）進入聯盟COVID-19健康安全協議的隔離名單。

湖人對公牛的比賽照常舉行，佛格的位置將由助理教練費茲戴爾（David Fizdale）暫代。公牛近日則是有兩場比賽被喊停，本季聯盟累積7場比賽被迫改期，超過50位球員觸發健康安全協議。

騎士隊5位球員被檢測出陽性，湖人控衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）被隔離之後又採檢3次陰性得以返回，沒有損失比賽。韋斯布魯克說：「現在能做的就是保持安全而已。」公牛隊迪羅薩（DeMar DeRozan）觸發健康安全協議回歸之後，隊上仍有7人還在隔離中，本月他們已有10位球員被隔離過。

鑒於多支球隊人手不足，聯盟與球員工會正在討論是否放寬10天短約的規定，讓這些緊急加盟的援兵不要計入團薪空間與豪華稅。至於老鷹隊目前只有崔楊1人被健康安全協議隔離，另有3位受傷球員。