你也是愛買一族嗎？繼每年11月份的「雙11購物節」之後，緊接著又是12月份的「雙12購物節」，這兩個時間點都是中國大陸、香港及台灣等地區電子商務購物旺季，各大電商荷包賺飽飽、笑呵呵，連你是否也一起共襄盛舉、購物狂灑錢毫不手軟？在這裡，小花平台帶領讀者從理財角度思考，不僅要捨得花錢，更要及早養成理財好習慣，都說理財教育從小開始，以下引述《巴菲特給子女的10個投資忠告》一書中，「股神」華倫．巴菲特（Warren Buffett）在日常生活中，傳授給子女的投資經驗和投資忠告。

巴菲特：「現實投資中充滿機遇的同時也暗藏著陷阱…」

事實上，小編細讀了這本書，深刻覺得很適合每一個投資人詳加閱讀，以下整理這10個忠告並擷取其中的重點提示：

忠告一、記住！理性壓倒感性才能屹立股市不倒

1、要學會以40美分買1美元的東西。

2、學會數字運營：時時刻刻計算損益比率。

3、投資不敗的金律：安全第一，賺錢第二。

4、最聰明的投資者總是會讓自己的投資「密不透風」。

忠告二、不要害怕危機，要做一個善於戰勝危機的大贏家

1、是危機也是商機。

2、在危機的背後尋找機會。

3、與其坐以待斃，不如積極應對。

4、學會在「垃圾股」裡尋找商機。

忠告三、正確處理股市投資的兩大情緒：貪婪和恐懼

1、耐心是投資獲利的好習慣。

2、在別人瘋狂投資時要非常謹慎。

3、在別人投資謹慎時要更大膽一些。

4、認識自己的弱點才能利用市場的劣勢。

忠告四、投資不是閃電戰，而是持久戰

1、長期投資就是白頭偕老。

2、長期現金流是最好的估值方法。

3、投資要「專情」而不要「花心」。

4、頻繁交易會讓你的巨額財富流失。

忠告五、如果你走在錯誤的路上，奔跑也沒有用

1、穩、準、狠的投資策略。

2、永遠盯住自己熟悉的公司去投資。

3、如果你走在錯誤的路上，奔跑也沒有用。

4、掌握正確的市場策略，保持長遠的目光。