歌手王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，優質偶像形象徹底崩壞，震驚各界。一名網友為此表示，王力宏出道20多年，一直都以清新、陽光等形象露面，感嘆「人設都能一夕崩壞，真的很意外。」

原PO今（20）日凌晨於PTT八卦板指出，過去羅志祥被爆出渣男也就算了，但王力宏出道20多年來，一直是清新、陽光及鄰家大男孩的形象，婚後也一直呈現愛家好男人的模樣，不論是家世、體格、身高、長相、歌喉及音樂等，各方面都無懈可擊，結果現在被爆出疑似誘拐未成年、偷吃、愛約砲、愛喝茶吃魚，甚至是射後不理等負面消息，「人設一夕崩壞，真的很意外，演藝圈還哪些男藝人是優質偶像？」

王力宏被爆出渣男後，多數人點名五月天阿信是優質偶向。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）

貼文曝光後，不少鄉民紛紛點名心中的男神，「劉德華，超級護妻」、「金城武，低調到不行，完全沒新聞」、「梁家輝啊！出了名愛老婆，且不離不棄」、「阿信啊！陽光男孩」、「青峰吧！形象清新」、「一定是阿信」、「修杰楷啊！他很愛家耶」；也有人說「娛樂圈都是塑造出來的形象，所謂的優質只是個產業賣的是人設，不用太認真」。

留言中最多人點名的是五月天阿信，其中一名網友回文說，「一定是五月天阿信」，阿信一直以來熱心投入公益活動，也沒什麼緋聞，根本是超優質偶像，如果阿信有負面新聞，歌迷一定崩潰。