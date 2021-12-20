This is hands down my favorite boxing highlight of the year



Frank Gore just completely spaced out for a second, got popped and I cannot stop laughing at his reaction pic.twitter.com/ehZBVAYG7L — DICK HERCULES (@RatCatcherMpls) December 19, 2021

前NBA球星戴隆威廉斯（Deron Williams）、前NFL球星高爾（Frank Gore）19日在拳擊擂台上打了一場4回合「跨界對決」，退役籃球員大戰美式足球員的結果是籃球員獲勝，有趣的是網友焦點集中在高爾身上，因為他挨拳的表情太好笑了。

高爾某一次被逼退到角落的時候，高爾的表情非常奇妙，他眼睛看著觀眾席遠方而不是威廉斯，表情很放鬆的樣子。接著威廉斯忽然一記右重拳打在高爾左臉上，高爾瞪大眼、張嘴露出驚恐憤怒的表情，但也沒有出拳反擊。高爾這個反應被網友稱讚為「年度最佳拳賽鏡頭」，很快有人拿去改成哏圖並設計了台詞：「當你打了3劑疫苗之後才看到Omicron病毒」就會露出高爾這種表情了。

今年38歲的高爾去年從足球場退役，他也知道自己打得很爛，在拳賽結束後說：「我的老屁股得歇歇了，這讓其他職業選手去做吧。我在擂台上看起來應該很糟，當我上台開始對打之後，所有的訓練成果都不翼而飛。」

威廉斯說：「我過去是個對抗型的控衛，我從不躲避碰撞，大家認為籃球員很軟，但那不包括我，這就是我今天想要展現出來的。」其實這場比賽在體型上的差距太大，威廉斯身高190公分，高爾175公分，威廉斯運用臂展優勢與刺拳就足以壓制高爾，最後他以分歧判定獲勝。