媒體人黃揚明先前爆出許多林秉樞的過往歷史，這幾日藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅性爆料一事持續延燒，他昨（20）日在臉書預告，若貼文破千讚就要揭穿另一位渣男的真面目。深夜黃揚明也兌現承諾，發了一篇有「社運醫師」之稱的沃草創辦人柳林瑋的判決文，但文章卻無緣無故消失，甚至被二次下架。對此，黃揚明表示，「若再被檢舉下架，我就再發！」

黃揚明昨在臉書表示，自己在周刊時期處理過很多渣男，其中一位最近仍然隱身在數十萬人追蹤的匿名粉專中，不斷地發文帶風向，甚至還有臉嘲笑王力宏，因此他預告，若文章破千讚，就揭穿這位渣男的真面目。

該文章PO出後不到1小時就已經破千讚，黃揚明也兌現承諾，貼出柳林瑋的判決文，內容提到柳林瑋因經營網路平台結識一名兼職圖文作家、大學生B女。2017年柳向B女提及可提供免費醫美當員工福利，做完醫美後柳提議邀B女到自己位於台北市中正區衡陽路的家裡兼差打掃，每月酬勞4000元。

沒想到B女第一次到該住處打掃時，柳林瑋拿了自己的Τ恤、短褲給B女換上，稱避免打掃時弄髒衣服。柳忙完後便去洗澡，並只穿內褲坐在辦公桌旁，問B女「要不要幫我按摩？」按摩過程中，柳問了一些私人問題，接著問B女是否可以抱她？隨即起身從正面環抱B女，還順勢將她壓在自己身體下方，邊舔B女耳朵，手還伸進B女內衣及短褲裡，B女無法反抗只能喊「不要！」強調自己並不願意，柳才停下動作。事後B女則傳訊息表示想辭職。

對於控訴，柳林瑋表示，雙方的插畫合作是按件計酬，因B女說自己從事模特兒工作要除毛，並提及想要有份有收入的工作，才問B女要不要繼續合作插畫，但B女以要做畢業展為由婉拒，才改口說自己住處有打掃需求。柳並稱案發當天B女在他房間裡換衣服，讓他有點詫異，但因曾幫B女除毛看過她裸體，所以認為B女可能不以為意，且按摩時B女是直接跨坐在他背後，並透露跟男友分手了，他才會轉身跟B女擁抱、親吻，之後還開車送B女到學校，強調從來沒有違反B女的意願。

柳林瑋的律師則聲稱，當B女說不要時柳就停手了，因此沒有違反B女意願，且被告住處為住商混合大樓，又在捷運站、警局附近，若違反B女意願，B女應會反抗或向其他人求助，而當天是柳開車載B女到上課地點，若柳侵犯B女，B女應不會再讓被告開車載送。B女則強調，柳停手後，因自己上課要遲到，柳提議開車載她去學校才會搭他的車。

判決書提及，因柳林瑋住處是私人空間，且僅有他與B女在場，就算B女呼救也沒有其他人可及時進入屋內救援，加上性侵案件被害人通常會因突然遭遇事故而不知所措，或不願意向外人提及被侵犯的私密情節，擔心被別人發覺後遭到異樣眼光對待而始終隱忍也不少見，因此法官並不採納柳林瑋律師的說法，一審給予有罪判決。本案柳林瑋已提上訴。

不過黃揚明也說，文章PO出後居然無緣無故消失了，「有一股神秘的力量在阻擋我發文揭露他的故事耶」，今日凌晨1時59分的第二次發文也被下架，他認為應該是被檢舉而消失。

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