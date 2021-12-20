李靚蕾與王力宏近日透過網路隔空「叫陣」，由於李靚蕾指控王男疑有外遇但王否認，雖然2人已離婚，但依據法院的多件判決案件，只要李女可證明婚姻期間王男與其他女子有逾越「已婚男女交友之分際」，就可主張「配偶權」遭侵害，提告向王力宏索賠精神慰撫金。

日前士林地方法院審理一件求償訴訟，是因杜姓名醫遭妻子指控，他與孫姓女子有婚外情，侵害其配偶權，法官考量杜妻婚姻生活的圓滿所造成破壞程度、兩造身分、地位、經濟狀況，她所受精神上痛苦程度，判決杜男與孫女須帶賠償460萬元。

另已婚的海軍司令部吳姓中校，3年前與下屬黃姓女土官長不倫戀，2人經常到摩鐵偷情並共同到日本出遊，吳妻林姓女子發現後展開「大老婆的反擊」向黃姓索賠100萬元，一、二審都認定黃女破壞林女的家庭生活之圓滿幸福，且未表達歉意，判賠60萬元定讞。

此外，王姓男子提告指控，妻子許女與黃姓男子雨天共撐一傘相互依偎、共乘機車摟腰環抱，逛街購物毫不避諱在大街上十指緊扣相牽，他提告求償100萬元，一審判決許女與黃男賠償30萬元，二審改判15萬元確定。

多起判決引用的理由，就是認為只要逾越已婚男女交友之分際，確已傷害被害人身為配偶之尊嚴，破壞其基於婚姻配偶權關係之身分法益，致其在精神上受有相當痛苦，其情節重大甚明，法院可斟酌實際加害情形、被害人痛苦之程度、核定相當之數額的慰撫金。