四大公投案民進黨勝利後，蔡英文總統19日一早召集府院黨高層及部分執政縣市首長，除商討政經局勢，與會者也對竹竹合併有高度共識，認為須以宏觀視野討論國土行政區畫。對此，前綠委林濁水批評，只考慮大新竹是宏觀，「是讓民進黨更宏的觀嗎」？可以這樣嗎。

林濁水今（20日）在臉書發文表示，民進黨高層決定，大新竹合併升格，暫不考慮苗栗、雲嘉、基隆，未來行政區劃要有「宏觀」視野。林濁水批，「宏觀？只考慮大新竹，是宏觀，是讓民進黨更宏的觀嗎？可以這樣嗎」？

對於民進黨將推動新竹縣市合併升格，新竹縣長楊文科19日怒斥，此事不是一黨或一人說了算，硬幹必遭民意反噬，台北市長柯文哲也批評，這是離譜、荒謬，錯上加錯。

新竹市長林智堅則表示，大新竹合併升格是民眾期待，作為政治工作者，人民利益為優先考量。至於外界關心提出大新竹合併倡議的林智堅是否有意再戰市長一職？林智堅未直接回應，僅迂迴表示他多次強調個人服務民眾的心沒有改變過。