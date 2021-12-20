台北熊好券今上午9時開放第二波意願登記，截至12月31日24日止，總共11天，預計明年1月3日線上抽獎，全台民眾可透過「台北通App」進行意願登記，5種票券中一人可選擇2種票券抽獎。除住宿券維持1000元額度外，其餘票券分成200、300、400、500元等4種額度，一人最多可抽中1500元。

台北市政府推出振興方案，不限台北市民，全台民眾只要下載台北通App，註冊會員就可抽獎、獲得台北熊好券的電子券。台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共5種票券，其中住宿券的額度為1000元，其他4種票券則有200、300、400、500元等不同額度，本次意願登記採取5擇2的方式。

而第2波的台北熊好券使用期間為明年1月3日至2月28日止。同時提醒第1波的台北熊好券使用最後期限到明年1月2日。《中時新聞網》整理熊好券使用方式與4大常見問題，供民眾參考。

●有哪些熊好券？哪裡使用？

熊好券總共有5種，民眾可於台北通App「票夾」中查詢適用店家

【1000元面額】

熊好住／住宿券：僅供住宿消費使用，不適用其他消費項目。入住前須預先訂房，並告知旅館將使用本券。

【200、300、400、500元等不同額度】

熊好買／饗購券；適用於台北市零售及餐飲業店家。

熊好動／運動券；適用於於運動中心、游泳池、健身房等北市公有委外運動場館、民營運動場館。

熊好呷／市集券；可用於台北市市場處轄管公有零售市場、攤販集中場（區）、地下街店舖、批發市場(僅第一果菜、第二果菜、萬大漁類、花卉、花木)、建國花市、花博農民市集。

熊好看／藝文券；適用於配合本市「台北熊好券」振興活動之藝文創作者、藝文店家或通路。

●熊好券怎麼使用？

1.先查詢是否為適用店家。

2.使用前請告知店家將使用本活動，並依下列流程使用：

（一）使用台北通APP打開票夾，畫面會顯示是否為有效票券。

（二）掃描店家活動QR-code 並點選確認使用。

（三）民眾出示畫面給業者確認，業者同步確認兌換者資料。

●熊好券登記、抽獎、使用時間

登記時間：12月20日至12月31日

抽獎時間：1月3日

使用時間：1月3日至2月28日

●熊好券使用規則

限使用於熊好券店家，不得換現、找零、儲值，期間限定，過後將失效。同一票券類型，不限使用張數，可一次用完。