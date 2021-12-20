中國大陸貨物承攬業者表示，最近去全球最大貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）畫艙位時，因沒位而遭吃閉門羹，而去其它船公司也是如此被對待時，就了解到亞洲線的海運費又開始要從中國大陸漲起來了。

根據了解，目前大概有差不多9成離開中國大陸的貨櫃輪都是延期出港，因為全球各個目的地嚴重塞港所致。同時，海運價格經過兩個月左右按兵不動後，現在又開始出現上漲。海外物流供貨不順，以及港口裝卸效率不佳，都是這次海運價格再次大漲主因。

亞洲海運路線中，中國大陸到越南、泰國、孟加拉以及斯里蘭卡的需求暢旺，因為這些東南亞甚至南亞國家，在新冠疫情趨緩後重新開放，急需來自中國大陸大量的原材料來進行代工。

貨物承攬業者表示，新冠疫情之前時，這些亞洲地區的海運費用差不多在200到300美元左右而已。但是，新冠病毒爆發的2020年，運費已飆升快10倍至2000美元。不過，現在更誇張的是有些地區甚至已超過3000美元。

另外，中國大陸以及澳洲的貨物承攬業者也察覺到，船公司不會祭出長期運貨價碼，只願提供短期的。因為，在市場需求大於供給下一天一個價， 除了特殊情況外，海運業者只願給差不多兩周的運費價格而已。

但是，船公司也不是冷血無情，對於老客戶以及固定客戶，還是願意提供波動較小的長約價。因艙位吃緊，目前就算沒有貨物承攬商幫忙攬貨也無妨。所以市場傳言，馬士基現在都不想看到這些貨物承攬業者。

年關將至，若新冠疫情未降溫，歐美還是需要新冠快篩測試器，那2022年的元月可能還是會很忙。反之的話，海運就不會如此忙碌，因為不是急件的貨物就不須這麼趕，也就不會願意付出如此高的海運費用。

將至的中國大陸農曆新年，以及新冠疫情發展，讓目前的市場增添許多不定性。貨物承攬商認為，北京冬奧即將開始，加上更嚴格抗疫措施，中國大陸民眾應該不會出現大量旅遊潮。也就是，在快要來到的春節時期，還是有人願意待在廠房繼續生產工作。

不過，在海運費用又將上漲之際，加上全球塞港問題尚未解決，但對快要過聖誕節以及新年的歐美各國來說，現在可能要擔心的是屆時有沒有禮物可以交換，以及有沒有新衣可穿的問題。