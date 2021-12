王力宏昨(19)日打破沉默回應前妻李靚蕾的核彈級爆料,但除了聲明內文被點出邏輯不通,連他一向擅長的英文都出錯,王在文中提到李靚蕾稱呼他「Hello Stranger」,並翻譯成「陌生人」,被英文網紅YouTuber「百靈果News」和「阿滴」公開揪錯,直呼:「才不是(翻成)陌生人勒!」讓網友直呼:「原來吃瓜還可以學英文」。

王力宏在昨(19)日晚間的公開聲明文中有一段寫道:「我與西春(村)美智子(當時認識的名字)是在2003年我的演唱會現場認識的,但是,後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄,裡面她還稱呼我“陌生人”,我和你說了“永遠沒見”當時她已經26歲了,不是她暗示的未成年時期。」而郵件截圖可見李靚蕾寫「Hello Stranger long time!I'm in Taipei right now.will be back in new york on the 23nd.how long u staying:)」

王力宏稱自己和李靚蕾2003年在演唱會認識後有10年沒見面,公開重逢後的第一封郵件內容,指李靚蕾打招呼時說「Hello Stranger」,但卻被他翻成「陌生人」,YouTuber「百靈果News」在看到後糾正此翻譯,解釋:「是很久不見的親密好友才會有的稱呼,才不是陌生人勒!」

阿滴深夜解釋Hello stranger背後真正含義。(圖/截取自阿滴英文臉書)

YouTuber阿滴也發文說明「Hello Stranger」的真正意思,是指:「哎呀稀客,通常用於稱呼很久沒見的熟人」,而喜劇演員「酸酸吳映軒」在看完王力宏和李靚蕾當年的完整對話後,直言:「Hello stranger明明就調情,後面的內容就是在喬時間。」引來一眾網友笑翻歪樓:「不要這麼專業好不好」、「這一砲約完就變老婆了」。

除此之外,聲明文中還有一句「haven’t seen you in forever」,竟被王力宏翻譯成了「永遠沒見」,釣出許多人指正:「應該是要翻作好久不見。」對於王力宏明明是在紐約出生長大,英文用法卻頻頻使用錯誤,網友紛紛傻眼諷刺「這是哪國的翻譯機」、「這代筆的太不認真了」、「他中文程度這樣,以前的創作真的是自己寫的嗎?」