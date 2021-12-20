年終送暖，台中市雅歌關懷協會19日於西屯區上石公園舉辦愛心義賣園遊會，現場號召攤位超過三十多攤，每個攤位都有不同的特色，民眾購買還能做公益。協會理事長蔡雅莉表示，本次義賣金額，將全數捐給雲林大埤長愛家園育幼院及有需求的弱勢單位，期望藉由此活動拋磚引玉，讓更多善心人士關懷弱勢團體，未來也會繼續行善下去！

愛心義賣園遊會開場，由逢甲里里長廖婉菁及指導老師蔡碧娟帶領的逢甲里排舞社，帶來活潑熱鬧的舞蹈表演；還有許多藝人歌唱表演，這次邀請到名主持人陳勝豐（衝衝）跟林建達（達達），以及雲林千歲樂團、彰化縣音樂工會摩登財爵士大樂團贊助演出；更邀請歌手台灣黑熊林保羅、台中街頭藝人吳明崑跟帶動唱國雄老師參與演出。在音樂、美食、特色商品、闖關遊戲等熱鬧活動帶動下，現場充滿歡樂氣氛！

熱心公益的蔡雅莉表示，疫後景氣不佳，希望號召更多人投入慈善活動，本次義賣金額將全數捐與雲林大埤長愛家園育幼院及有需求的弱勢單位；包括市議員黃馨慧、議員林祈烽、西屯區長陳寶雲均到場力挺；而本次活動地主-上石里里長廖年新及逢甲里里長廖婉菁，上石上德上安福德祠的主委馮華昌，還有許多議員助理也都到場共襄盛舉！

台中市雅歌關懷協會創立於2019年，蔡雅莉表示，會員平時除了忙於自身工作外，只要假日有空就會參與公益活動、關懷弱勢團體，以愛為出發點，希望帶動並影響更多人投入公益活動，讓世界更美好，大家能夠更惜福！