小編今天(20日)精選5件不可不知的國內外財經大事。台股年底重返基本面與資金行情，尤以蘋概雙王最引人注意，台積電為台股最大權值股，台股市值占比28.68％，牽一髮動全身，至於大立光股價先前屢屢破底、已沉寂多時，此番「復活」對台股落後補漲股有帶頭作用。

【1】台股年底拚萬八 蘋概雙王領軍

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議、公投相繼落幕，影響台股變數逐步消除，年底重返基本面與資金行情，尤以蘋概雙王最引人注意，摩根士丹利證券暌違多時升評大立光，花旗環球證券將台積電列為投資首選，兩大王者穩定台股軍心，有助台股年底拚收復「萬八」大關行情。

【2】蘋果M2處理器 採台積4奈米

蘋果推出M1 Pro及M1 Max兩款處理器並搭載在新款MacBook Pro筆電，旗下Mac系列個人電腦處理器過渡到自行研發的Arm架構處理器Apple Silicon的兩年計畫已屆一年，M1 Pro及M1 Max推出象徵此計畫又往前邁進了一大步。據供應鏈業者消息，蘋果M2系列處理器開發已近完成，將採用台積電4奈米製程量產，未來Apple Silicon將以每18個月為週期進行升級。

【3】mini LED設備廠掀擴產潮

mini LED晶片廠大幅度且同步擴產，帶動設備商機，設備廠商2022年出現擴產潮，惠特（6706）規劃擴產30～40％之後，mini LED設備新兵天正國際證實打進大型mini LED廠供應鏈，而半導體設備明年首季挑戰完成認證程序，因應潛在訂單，天正國際擴建高雄新廠，備戰非被動元件設備訂單。

【4】缺料 全球伺服器市場下修7％

在部分料況仍持續短缺影響下，全球伺服器出貨動能大受影響，研調單位Omdia認為，明（2022）年下半年缺料才將有所改善。雖然位居市場主導地位的白牌伺服器在缺料逆風下表現依然強勁，不過主要供應商如緯穎、廣達旗下雲達、神達旗下泰安，及鴻海旗下富士康等業者，手上來不及出貨的訂單預期將向後遞延。Omdia並下修全年伺服器市場營收規模，從920億美元調降7％至860億美元。

【5】意法半導體執行長：晶片短缺 明年改善、後年正常

歐洲IDM大廠意法半導體（ST）總裁暨執行長謝利（Jean-Marc Chery）發表最新年度市場展望，預計2022年全球晶片短缺逐漸改善，至少要到2023年上半年才能恢復到「正常」水準。意法看好智慧出行、電源和能源、物聯網和5G等三大商機，計畫在未來4年內大幅提升晶圓產能，2020～2025年期間將歐洲晶圓廠的整體產能提升一倍。